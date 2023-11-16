كتائب القسام: استهدفنا 5 عربات إسرائيلية بقذائف من المسافة صفر

كتائب القسام: استهدفنا 5 عربات إسرائيلية بقذائف من المسافة صفر
التاريخ
11/16/2023 3:14:34 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام عن استهداف 5 "جيبات" عسكرية إسرائيلية حاولت التسلل إلى غرب بيت لاهيا في غزة بقذائف "الياسين 105".
وأدى الاستهداف إلى تدمير جيبين منها أحدهما من نوع وولف والآخر من نوع ديفندر وتم الإجهاز عليهما بالأسلحة الرشاشة من مسافة الصفر.
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