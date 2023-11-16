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كتائب القسام: استهدفنا 5 عربات إسرائيلية بقذائف من المسافة صفر

11/16/2023 3:14:34 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام عن استهداف 5 "جيبات" عسكرية إسرائيلية حاولت التسلل إلى غرب بيت لاهيا في غزة بقذائف "الياسين 105".

وأدى الاستهداف إلى تدمير جيبين منها أحدهما من نوع وولف والآخر من نوع ديفندر وتم الإجهاز عليهما بالأسلحة الرشاشة من مسافة الصفر.

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