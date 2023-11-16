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الصفدي: لن نوقع اتفاقية تبادل الطاقة والمياه مع إسرائيل

11/16/2023 3:14:34 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أن الأردن لن يوقع اتفاقية تبادل الطاقة والمياه مع إسرائيل.

وقال الصفدي في تصريحات لقناة الجزيرة، إن الاتفاقية كان يجب أن توقع الشهر الماضي ولكن لن نوقعها في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة.

وأضاف أن إسرائيل تدفع المنطقة برمتها نحو الجحيم، لافتا إلى أن ما تقوم به إسرائيل جرائم حرب ولا يمكن أن ينظر إليه كدفاع عن النفس.

ودعا الصفدي المؤسسات الدولية تقديم موقف واضح تجاه ما يحدث في غزة.

وأشار إلى أنه على العالم مواجهة حقيقة أن ما تقوم به إسرائيل دمر ما تم بعقود لبناء بيئة سلام.

وبيّن الوزير أن الأردن يعمل على إنزال مساعدات أخرى للمستشفى الميداني العسكري الأردني في غزة بما فيها حاضنات للأطفال.

وشدد على أن المملكة بقيادة جلالة الملك تستثمر علاقتها للمطالبة بوقف الحرب والتحذير من دفع إسرائيل المنطقة للهاوية.

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