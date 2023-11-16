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تعليمات جديدة صادرة عن وزير الداخلية

11/16/2023 3:14:33 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصدر وزير الداخلية مازن الفراية، تعليمات معدلة لتعليمات ترخيص عمل مراكز الرماية لسنة 2023، بحسب عدد الجريدة الرسمية الصادر اليوم الخميس.
وبحسب التعليمات المعدلة، فإن الفراية منع ترخيص مراكز الرماية إذا كانت بالقرب من المطارات والمواقع العسكرية والحدودية.
وقلصت التعليمات الجديدة، المسافة التي يسمح لمراكز الرماية بالابتعاد عن التجمعات السكانية ودور العبادة والمدارس وأي منشآت حساسة إلى 500 متر مربع إذا كان المركز مفتوح، و150 متر مربع إذا كان المركز يحتوي على ميدان مغلق فقط.
ويشار إلى أن التعليمات السابقة كانت قد حددت المسافة التي يسمح لمراكز الرماية بالابتعاد عن التجمعات السكانية ودور العبادة والمدارس وأي منشآت حساسة ألف متر مربع إذا كان المركز مفتوح، و600 متر مربع إذا كان المركز يحتوي على ميدان مغلق فقط.




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