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رئيس بلدية إربد الكبرى يرفض استقبال السفيرة الأمريكية

11/16/2023 3:14:33 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رفض رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي استقبال السفيرة الأمريكية في الأردن.


وأبلغ الكوفحي السفير رسالته بأننا نعتبر الإدارة الأمريكية شريكة في جرائم الاحتلال التي تمارس ضد شعبنا الصامد في فلسطين، ولن نقبل مجاملة أي مسؤول امريكي على حساب دماء شعبنا في غزة، وان هذه الجرائم التي تمارس اليوم ابشع مما مارسه هولاكو في العصور القديمة.

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