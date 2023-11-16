رئيس بلدية إربد الكبرى يرفض استقبال السفيرة الأمريكية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رفض رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي استقبال السفيرة الأمريكية في الأردن.
وأبلغ الكوفحي السفير رسالته بأننا نعتبر الإدارة الأمريكية شريكة في جرائم الاحتلال التي تمارس ضد شعبنا الصامد في فلسطين، ولن نقبل مجاملة أي مسؤول امريكي على حساب دماء شعبنا في غزة، وان هذه الجرائم التي تمارس اليوم ابشع مما مارسه هولاكو في العصور القديمة.
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