الزمالة البرلمانية ينظم جلسة حوارية حول المشاركة الشبابية في الأزمات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عقد مشروع الزمالة البرلمانية، أحد مشاريع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية جلسة حوارية بعنوان "المشاركة الشبابية في الازمات" تحدث فيها الدكتور محمد أبو رمان، بحضور عدد من الشباب المشاركين في المشروع.



وناقشت الجلسة التي حضرها مدير صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية مازن طبلت أهمية العمل على تحصين الجبهة الداخلية وتعزيز التلاحم الوطني في ظل حالة العنف وعدم الاستقرار الإقليمي التي تعيشه المنطقة نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة.



واستعرض الدكتور محمد أبو رمان مؤسس معهد السياسة والمجتمع "معركة الدبلوماسية الأردنية" منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، والمتمثل بالضغط السياسي لإنهاء هذه الحرب الهمجية، إضافة إلى التوجيهات الملكية لكسر الحصار المفروض على غزة، وإنزال المواد الصحية والطبية الإغاثية في المستشفى الميداني بغزة لاستدامة عمله في تقديم خدمات الرعاية الصحية.



من جانبه، أكد طبلت أهمية الشراكة مع معهد السياسة والمجتمع ومؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ العديد من البرامج التي تهدف إلى تمكين الشباب الأردني في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أهمية دورهم في تسليط الضوء على مواقف الأردن الثابتة تجاه القضية الفلسطينية ومواقفه التاريخية التي اتخذها على مر التاريخ لحماية حقوق الشعب الفلسطيني.



ودعا الشباب المشاركين إلى ضرورة تعزيز دور الإعلام في الدفاع عن مصالح الوطن ومواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية، إضافة إلى التصدي لكل الشائعات وحملات التشكيك التي تهدف إلى الإساءة إلى مواقف الأردن والمساس بوحدته الوطنية.



ودار حوار خلال الجلسة تناول عدة محاور متمثلة في كيفية التعامل مع الحملة الإعلامية المغرضة التي تشن على الأردن بهدف التقليل من الموقف التاريخي الأردني تجاه غزة، وأهمية إيصال الرسائل ومخاطبة الرأي العالمي وتوضيح الحقائق أمام الجميع لوقف هذا العدوان الغاشم، إضافة إلى أهمية الحفاظ على المصالح الوطنية العليا.



يشار أن الصندوق أطلق هذا العام الدورة الرابعة من مشروع الزمالة البرلمانية، بمشاركة (50) شابًا وشابة من كافة محافظات المملكة .