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هنية: نحن مستعدون لمعركة طويلة والعدو لن يسترد أسراه إلا بالثمن الذي تحدده المقاومة

11/16/2023 3:14:32 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن المقاومة مستعدة لمعركة طويلة إذا أرادها العدو.

وقال هنية في تصريحات، اليوم الخميس، إن المقاومة ستواصل الصمود والثبات ونحن نخوض صراعا استراتيجيا لن نكون فيه إلا منتصرين.

وأضاف أن الاحتلال سيدحر عن أرضنا ولن يحصد إلا المزيد من الفشل.

وأشار هنية إلى أن المقاومة ستسقط كل مخططات العدو ولن يحقق أهدافه أو استعادة أسراه إلا بالثمن الذي تحدده المقاومة.

ودعا إلى سرعة انعقاد اللجان المنبثقة عن القمة العربية الطارئة، لافتا إلى أن العدو الصهيوني يواصل تعطيل الإرادة الدولية.

كما أكد هنية على أهمية إجبار العدو على وقف عدوانه وفتح المعابر وإيصال الاحتياجات وإنهاء الحصار.

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