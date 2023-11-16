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صخر الغلاييني ولؤي السميرات مبارك الترفيع لرتبة ملازم أول

11/16/2023 3:14:32 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يتقدم السيد مصطفى توفيق كريشان وعائلته بأحر التهاني والتبريكات للصديق العزيز والاخ الغالي الدكتور صخر ماهر الغلاييني والصديق العزيز لؤي زياد السميرات بترفيعهم لرتبة ملازم اول في الخدمات الملكية الطبية.
متمنين لكم دوام الصحة والعافية في خدمة الوطن وقائد الوطن وولي عهده الميمون.




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