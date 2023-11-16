صخر الغلاييني ولؤي السميرات مبارك الترفيع لرتبة ملازم أول

صخر الغلاييني ولؤي السميرات مبارك الترفيع لرتبة ملازم أول
التاريخ
11/16/2023 3:14:32 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يتقدم السيد مصطفى توفيق كريشان وعائلته بأحر التهاني والتبريكات للصديق العزيز والاخ الغالي الدكتور صخر ماهر الغلاييني والصديق العزيز لؤي زياد السميرات بترفيعهم لرتبة ملازم اول في الخدمات الملكية الطبية.
متمنين لكم دوام الصحة والعافية في خدمة الوطن وقائد الوطن وولي عهده الميمون.
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