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بالفيديو.. مشاهد من عملية تفخيخ نفق في غزة ومقتل 5 جنود إسرائيليين

11/16/2023 3:14:31 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقطعا مصورا قالت إنه يوثق لحظات استدراج قوة عسكرية إسرائيلية إلى فتحة أحد الأنفاق المفخخة في بيت حانون شمالي غزة وتفجيرها قبل أن تسفر عن مقتل 5 جنود.
وقالت القسام إنها فخخت فتحة أحد الأنفاق بالقرب من مسجد النصر في بيت حانون وتم استدراج قوة من سلاح هندسة الاحتلال إليها وتفجيرها فيهم بمجرد ملامسة الكاميرا.
وأضافت "أن العدو اعترف بمقتل 5 جنود بينهم ضابط في العملية، على حد قولها".
ويظهر في الفيديو 4 جنود إسرائيليين على الأقل يتقدمهم جندي يبحث في المكان قبل أن يقترب من عدسة الكاميرا ويلامسها.
ولفتت القسام في الفيديو إلى أن العملية تعود ليوم 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

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