حزب الله يقول إنه أصاب دبابة ميركافا إسرائيلية

حزب الله يقول إنه أصاب دبابة ميركافا إسرائيلية
التاريخ
11/16/2023 3:14:30 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال حزب الله في بيان إنه استهدف بصواريخ موجهة دبابة ميركافا لقوات الاحتلال الإسرائيلي قرب ثكنة برانيت وأصيبت بشكل مباشر.
وكان الحزب قد أعلن في وقت سابق أنه استهدف 7 مواقع عسكرية للاحتلال الإسرائيلي بالقرب من الحدود الجنوبية للبنان، مشيرا إلى إيقاع إصابات مباشرة.
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