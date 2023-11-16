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حزب الله يقول إنه أصاب دبابة ميركافا إسرائيلية

11/16/2023 3:14:30 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال حزب الله في بيان إنه استهدف بصواريخ موجهة دبابة ميركافا لقوات الاحتلال الإسرائيلي قرب ثكنة برانيت وأصيبت بشكل مباشر.
وكان الحزب قد أعلن في وقت سابق أنه استهدف 7 مواقع عسكرية للاحتلال الإسرائيلي بالقرب من الحدود الجنوبية للبنان، مشيرا إلى إيقاع إصابات مباشرة.




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