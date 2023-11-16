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إصابة شاب برصاص الاحتلال في قلقيلية

11/16/2023 3:14:03 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) قلقيلية/PNN/أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، في بلدة جيوس شرق مدينة قلقيلية.

وقالت مصادر محلية، إن شابا أصيب بالرصاص الحي في قدمه خلال مواجهات اندلعت في
المنطقة الغربية من جيوس.

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