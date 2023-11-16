إصابة شاب برصاص الاحتلال في قلقيلية

إصابة شاب برصاص الاحتلال في قلقيلية
التاريخ
11/16/2023 3:14:03 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
قلقيلية/PNN/أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، في بلدة جيوس شرق مدينة قلقيلية.
وقالت مصادر محلية، إن شابا أصيب بالرصاص الحي في قدمه خلال مواجهات اندلعت في
المنطقة الغربية من جيوس.
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