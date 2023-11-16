شركة الاتصالات الفلسطينية تعلن توقف كافة خدماتها في قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN/أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، عن انقطاع كامل في خدمات الاتصالات، الثابتة والمتنقلة، والإنترنت، في قطاع غزة.
وقالت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، إن هذا الانقطاع جاء بعد منع إدخال الوقود ونفاد كافة مصادر الطاقة الاحتياطية لتشغيل عناصر الشبكة الرئيسية.
وكانت "الاتصالات" أعلنت أمس توقف عمل المقاسم الرئيسية في القطاع بسبب نفاد الوقود، حيث باتت عناصر الشبكة الأساسية تعتمد على ما تبقى من مصادر تخزين الطاقة (البطاريات).
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