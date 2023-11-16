شركة الاتصالات الفلسطينية تعلن توقف كافة خدماتها في قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN/أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، عن انقطاع كامل في خدمات الاتصالات، الثابتة والمتنقلة، والإنترنت، في قطاع غزة.

وقالت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، إن هذا الانقطاع جاء بعد منع إدخال الوقود ونفاد كافة مصادر الطاقة الاحتياطية لتشغيل عناصر الشبكة الرئيسية.

وكانت "الاتصالات" أعلنت أمس توقف عمل المقاسم الرئيسية في القطاع بسبب نفاد الوقود، حيث باتت عناصر الشبكة الأساسية تعتمد على ما تبقى من مصادر تخزين الطاقة (البطاريات).