رئيس الوزراء خلال لقاء وزير الخارجية الإيرلندي: وقف العدوان والإغاثة أولوية

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN/أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، أن الأولويات الفلسطينية هي وقف العدوان، وإيصال المساعدات وضمان وصولها لكافة مناطق قطاع غزة.
جاء ذلك خلال استقباله اليوم الخميس في مكتبه برام الله، وزير خارجية ايرلندا مايكل مارتن، بحضور وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي.
وقال اشتية: "عملت إسرائيل خلال الأعوام السابقة على استراتيجية تتمثل بعزل قطاع غزة وفصلها عن الضفة الغربية، وعزل القدس والعدوان المتكرر على المسجد الأقصى، والاجتياحات للمخيمات والمدن والقرى، وتكثيف الاستيطان، وذلك من أجل تدمير حل الدولتين وقتل إمكانية تجسيد إقامة دولة فلسطين ولن تنجح في ذلك".
وأضاف رئيس الوزراء: "اليوم الآخر بعد انتهاء الحرب ووقف العدوان هو ليس بالنظر فقط لقطاع غزة، وإنما يجب أن يكون هناك حل عادل وشامل لكافة الأراضي الفلسطينية، من خلال أفق ومسار سياسي يرتكز على القرارات الأممية والشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس".
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