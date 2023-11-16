Friday, 17 November 2023 04:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس الوزراء خلال لقاء وزير الخارجية الإيرلندي: وقف العدوان والإغاثة أولوية

11/16/2023 3:14:02 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN/أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، أن الأولويات الفلسطينية هي وقف العدوان، وإيصال المساعدات وضمان وصولها لكافة مناطق قطاع غزة.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الخميس في مكتبه برام الله، وزير خارجية ايرلندا مايكل مارتن، بحضور وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي.

وقال اشتية: "عملت إسرائيل خلال الأعوام السابقة على استراتيجية تتمثل بعزل قطاع غزة وفصلها عن الضفة الغربية، وعزل القدس والعدوان المتكرر على المسجد الأقصى، والاجتياحات للمخيمات والمدن والقرى، وتكثيف الاستيطان، وذلك من أجل تدمير حل الدولتين وقتل إمكانية تجسيد إقامة دولة فلسطين ولن تنجح في ذلك".

وأضاف رئيس الوزراء: "اليوم الآخر بعد انتهاء الحرب ووقف العدوان هو ليس بالنظر فقط لقطاع غزة، وإنما يجب أن يكون هناك حل عادل وشامل لكافة الأراضي الفلسطينية، من خلال أفق ومسار سياسي يرتكز على القرارات الأممية والشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس".

MENAFN16112023000205011050ID1107442532

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث