الاحتلال ينصب برجا عسكريا بمسافر يطا جنوب الخليل

وقال رئيس مجلس قروي سوسيا جهاد نواجعة لمراسلنا، إن قوات الاحتلال نصبت برجا عسكريا على أراضي المواطنين في منطقة "اغزيوه"، الواقعة بين قرية سوسيا وماعون في مسافر يطا، وذلك لمراقبة حركة المواطنين.

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