الاحتلال ينصب برجا عسكريا بمسافر يطا جنوب الخليل
التاريخ
11/16/2023 3:14:02 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN/نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، برجا عسكريا بمنطقة "اغزيوه" في مسافر يطا جنوب الخليل.
وقال رئيس مجلس قروي سوسيا جهاد نواجعة لمراسلنا، إن قوات الاحتلال نصبت برجا عسكريا على أراضي المواطنين في منطقة "اغزيوه"، الواقعة بين قرية سوسيا وماعون في مسافر يطا، وذلك لمراقبة حركة المواطنين.
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