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مقررة الأمم المتحدة للصحة تعبر عن قلقها من استمرار الهجمات والتهديدات ضد المرافق الصحية

11/16/2023 3:14:01 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنيف/PNN/أعربت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالحق في الصحة تلالينغ موفوكينغ، عن قلقها من استمرار الهجمات والمضايقات والتهديدات بالعنف ضد العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرافق الصحية والمنظمات الإنسانية والمحددات الأساسية للصحة في قطاع غزة، بما يدفع الوضع الإنساني إلى أبعاد خطيرة.

وقالت في بيان لها، اليوم الخميس، إن هذه الأعمال تتعارض مع إعمال حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية.

وقالت إنها لا تزال تشعر "بالقلق إزاء المخاطر المستمرة الناجمة عن الأمراض المنقولة بالمياه والهواء، وانعدام الكرامة في الحفاظ على المتوفين، وحفظ جثامينهم بشكل سليم، فضلاً عن غياب الكرامة اللازمة لدفنهم".

وأضافت أن تأثير الأسلحة المستخدمة في الحرب على الصحة العامة يؤدي إلى تفاقم المشاكل الصحية والاقتصادية والاجتماعية المتكررة والمستقبلية بسبب الانفجارات والحرارة والإصابات الإشعاعية وغيرها.

ووفق المقررة الأممية فإن الحق في الصحة، بجميع أشكاله وعلى جميع المستويات، يواجه تحديات هيكلية هائلة.

وكررت دعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية.

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