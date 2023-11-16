بعد تدخل السيسي .. أول ظهور للطفل الفلسطيني عبدالله في مصر

(MENAFN
- Al-Bayan)
نشرت وزارة الصحة المصرية صورا للطفل الفلسطيني عبدالله كحيل الذي ظهر في فيديو وطالب المصريين بالتدخل لعلاجه.
ونشرت وزارة الصحة المصرية الصور على منصة "إكس" معلقة عليها: "وزير الصحة: الرئيس السيسي يستجيب لاستغاثة الطفل الفلسطيني عبد الله ويوجه بعلاجه في معهد ناصر".
ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بسرعة استقبال الطفل الذي يواجه خطر الموت في معبر رفح وتوفير كافة الرعاية الطبية له بأحد المستشفيات المصرية.
ووجه الطفل الفلسطيني عبدالله كحيل الشكر للرئيس المصري على استجابته ونقله إلى أحد المستشفيات المصرية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له.
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