Friday, 17 November 2023 04:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بعد تدخل السيسي .. أول ظهور للطفل الفلسطيني عبدالله في مصر

11/16/2023 3:01:24 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نشرت وزارة الصحة المصرية صورا للطفل الفلسطيني عبدالله كحيل الذي ظهر في فيديو وطالب المصريين بالتدخل لعلاجه.

ونشرت وزارة الصحة المصرية الصور على منصة "إكس" معلقة عليها: "وزير الصحة: الرئيس السيسي يستجيب لاستغاثة الطفل الفلسطيني عبد الله ويوجه بعلاجه في معهد ناصر".

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بسرعة استقبال الطفل الذي يواجه خطر الموت في معبر رفح وتوفير كافة الرعاية الطبية له بأحد المستشفيات المصرية.

ووجه الطفل الفلسطيني عبدالله كحيل الشكر للرئيس المصري على استجابته ونقله إلى أحد المستشفيات المصرية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له.


MENAFN16112023000110011019ID1107442338

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث