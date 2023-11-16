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تقليل الملح يحاكي تأثير دواء شائع لضغط الدم

11/16/2023 3:01:24 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

توصلت دراسة جديدة، إلى أن تقليل تناول الملح يومياً بمقدار ملعقة صغيرة فقط، يمكن أن يكون فعالاً، مثل علاج شائع لضغط الدم، وفق «ديلي ميل».

وقام باحثون من المركز الطبي بجامعة «فاندربلت» في ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية، باختبار الأنظمة الغذائية العالية والمنخفضة الملح على مئات المرضى، بعضهم يعاني من ارتفاع ضغط الدم، ووجدوا أن الاستغناء عن كمية صغيرة من الملح يومياً، يخفض ضغط الدم بنسبة ستة في المئة خلال أسبوع واحد فقط.
وكان هذا الانخفاض مشابهاً لتأثير دواء شائع لضغط الدم.

ويؤدي الملح إلى احتفاظ الجسم بالماء، ما يعني أن تقليل تناول الملح يقلل من محتوى الماء في الدم، ويؤدي إلى ضغط أقل على جدران الأوعية الدموية، ما يقلل من ضغط الدم.


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