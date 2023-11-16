إجراء أول عملية جراحية لعلاج هشاشة العظام

أعلن قسم الطب الحيوي في جامعة بازل ومستشفى بازل الجامعي عن عملية جراحية لعلاج هشاشة العظام لدى البشر، إذ يوفر الإجراء الذي أُطلق عليه N-TEC، بديلاً مبتكراً لعلاج آفات غضروف الركبة بالإضافة إلى معالجة حالات الزراعة العضوية التنكسية التي تتطلب حتى الآن استبدال مفصل الركبة - الأطراف الصناعية التي تحتاج إلى الاستبدال بشكل روتيني بعد 15 إلى 20 عاماً.

والـ«إن- تي إي سي N-TEC» هو إجراء ذاتي يعتمد على الخلايا الغضروفية من جسم كل مريض، لتنشئة طعوم غضروفية جديدة يتم زرعها جراحياً لإصلاح الغضروف التالف في مفاصل المريض، والذي يمكن زرعها بديلاً للمرضى المحتاجين لأكثر من مجرد إدارة بسيطة للألم، ولكنهم لا يريدون طرفاً صناعياً.

ونجح الفريق في علاج أكثر من 100 مريض من آفات بؤرية في الركبة منذ عام 2012، والآفة البؤرية هي ورم أو إصابة أو التهاب يحدث في أنسجة محددة أو محصورة، وقد عاد المرضى الذين أُجريت لهم عمليات جراحية لمعالجة هذه الآفات البؤرية إلى النشاط الرياضي، بما في ذلك التزلج والجري نصف الماراثون.

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