«شعراء وإعلاميون» في ضيافة دار الشعر بمراكش

(MENAFN
- Al-Bayan)
تنظم دار الشعر بمراكش، اليوم الجمعة، فقرة جديدة من برنامج «شعراء وإعلاميون»، احتفاء باليوم الوطني للإعلام، بفضاء الدار، الكائن بالمركز الثقافي الداوديات، وبمشاركة الشعراء: أحمد محمد بنيس وحفيظة الفارسي وعبد الحق بن رحمون. الفقرة، التي خصصتها دار الشعر بمراكش، لاستضافة شعراء يتقاسمون ولع الكتابة الشعرية، وأداء الرسالة الإعلامية، تسعى أن تكون نافذة مفتوحة على تجارب وأجيال الشعر المغربي الحديث.
وتستضيف لحظة «محاورات» الشاعر والباحث أحمد محمد بنيس، للحديث عن حضور «فلسطين في الشعر المغربي». وتشارك الشاعرة والإعلامية حفيظة الفارسي، في فقرة شعراء وإعلاميون، ويشارك الشاعر عبد الحق بن رحمون، في ديوان جديد من إصدار دار الشعر بمراكش.
وتواصل دار الشعر بمراكش، ضمن موسمها الثقافي والشعري السابع، الانفتاح على تجارب وحساسيات وأجيال القصيدة المغربية الحديثة. أيام فقط على اختتام مهرجان الشعر المغربي في دورته الخامسة، تواصل الدار كتابة سيرة الشعر والشعراء في مراكش. برامج منفتحة دوماً على سلسلة من المبادرات والبرامج والفقرات الجديدة.. احتفاء بشجرة الشعر المغربي الوارفة.
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