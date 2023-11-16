«شعراء وإعلاميون» في ضيافة دار الشعر بمراكش

تنظم دار الشعر بمراكش، اليوم الجمعة، فقرة جديدة من برنامج «شعراء وإعلاميون»، احتفاء باليوم الوطني للإعلام، بفضاء الدار، الكائن بالمركز الثقافي الداوديات، وبمشاركة الشعراء: أحمد محمد بنيس وحفيظة الفارسي وعبد الحق بن رحمون. الفقرة، التي خصصتها دار الشعر بمراكش، لاستضافة شعراء يتقاسمون ولع الكتابة الشعرية، وأداء الرسالة الإعلامية، تسعى أن تكون نافذة مفتوحة على تجارب وأجيال الشعر المغربي الحديث.



وتستضيف لحظة «محاورات» الشاعر والباحث أحمد محمد بنيس، للحديث عن حضور «فلسطين في الشعر المغربي». وتشارك الشاعرة والإعلامية حفيظة الفارسي، في فقرة شعراء وإعلاميون، ويشارك الشاعر عبد الحق بن رحمون، في ديوان جديد من إصدار دار الشعر بمراكش.



وتواصل دار الشعر بمراكش، ضمن موسمها الثقافي والشعري السابع، الانفتاح على تجارب وحساسيات وأجيال القصيدة المغربية الحديثة. أيام فقط على اختتام مهرجان الشعر المغربي في دورته الخامسة، تواصل الدار كتابة سيرة الشعر والشعراء في مراكش. برامج منفتحة دوماً على سلسلة من المبادرات والبرامج والفقرات الجديدة.. احتفاء بشجرة الشعر المغربي الوارفة.



