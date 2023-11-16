ملتقى العويس لأدب الطفل يناقش فن الكتابة والرسم للصغار

تحولت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية مساء يوم الأربعاء الماضي إلى ورشة نشاط ثقافي وفني ساهم فيها عشرات الكتاب والمثقفين والفنانين والمهتمين من خلال (ملتقى العويس لأدب الطفل في الإمارات) الذي نظمته المؤسسة، وترافق بمعرض لرسومات قصص الأطفال لنخبة من الفنانين المبدعين، وطباعة أول قصة مصورة في الإمارات كتبها ورسمها عبد العزيز خليل المطوع عام 1969.

حضر الملتقى الدكتورة فاطمة الصايغ عضو مجلس أمناء مؤسسة العويس الثقافية، وحشد من المهتمين بأدب الطفل من كتاب وباحثين ورسامين وناشرين، وغيرهم من العاملين في هذا الحقل الثقافي الحيوي الموجه لعالم الصغار.

شارك في الملتقى نخبة من الباحثين والأدباء والفنانين والمبدعين، الذين ناقشوا واقع أدب الطفل في الإمارات عبر جلستين، حيث قدم في الجلسة الأولى الدكتور علي الحمادي بحثاً بعنوان «دور أدب الطفل في ترسيخ الهوية الوطنية».

وقدمت الكاتبة ري عبدالعال بحثاً بعنوان «الخيال والرمز في كتب الأطفال»، شاركت الكاتبة ناديا النجار ببحث عنوانه «وعي الذات في أدب الطفل في الإمارات» واختتمت الجلسة بشهادة من الفنانة والكاتبة فاطمة العامري عنوانها «التفاعل ما بين النص والرسم في قصص الأطفال» وأدارت الجلسة الأولى الكاتبة بدرية الشامسي.

وفي الجلسة الثانية قدمت الدكتورة وفاء الشامسي بحثاً بعنوان «الرمز والخيال في قصص الأطفال بين المقبول والمرفوض ـ قراءة تحليلية» وشاركت الكاتبة أمل فرح ببحث عنوانه «أقدم ذراع لأدب الطفل في الإعلام، ـ المجلة أين؟ وإلى أين؟» وناقش الدكتور هيثم يحيى الخواجة بحثاً بعنوان «أدب الطفل بين الحضور والتشتت»، واختتمت الجلسة بشهادة للدكتورة فاطمة المزروعي عن تجربتها في أدب الطفل، وأدارت الجلسة الدكتورة بديعة الهاشمي.

وفي ختام الملتقى كرم الأستاذ إبراهيم الهاشمي، المدير التنفيذي لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية المشاركين من باحثين وفنانين وقدم لهم الشهادات التقديرية، وشكرهم على مساهمتهم الغنية في هذا الملتقى.



كما تجول الحضور في معرض لرسومات قصص الأطفال لنخبة من الفنانين المبدعين هم: ناصر نصر الله - إيمان الرئيسي - عائشة الهاشمي - مروى حصيات - فاطمة العامري - رغدة عودة- بشائر الحضرمي - لطيفة بن كته - أماني الشايب - سلامة النعيمي - آية رشيد - عائشة المراشدة.



