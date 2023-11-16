«الصحافة الاقتصادية».. مفاهيم ودراسات

يُعد كتاب «الصحافة الاقتصادية.. نشأتها، خصائصها، مهاراتها، أشكال معالجتها وتحدياتها» للكاتب الدكتور مروان حمي، مرجعاً شاملاً، وذا قيمة علمية لطلاب الصحافة والإعلام الراغبين بالعمل والانخراط في الصحافة الاقتصادية، فضلاً عن كونه دليلاً عملياً للصحفيين والمحررين الممارسين في المجال ذاته من الناحيتين النظرية والتطبيقية.

يتناول الكتاب بالشرح المعمق مفهوم الصحافة الاقتصادية ونشأتها وتطورها التاريخي، وسماتها وأنواعها المختلفة، إضافة إلى وظائفها. كما يركز بالدراسة التحليليّة على سمات اللغة الصحفيّة المستخدمة في هذا الحقل، وطرق التعامل مع الأرقام والإحصاءات بما يتناسب مع طبيعة الحدث الاقتصادي وتفرّده.



يُعنى الكتاب أيضاً بتفصيل مهارات الكتابة والتحرير الصحفي اللازمة للعاملين من محررين وصحافيين، مع تقديم نماذج تطبيقية مستمدة من الواقع العملي في هذا المضمار. يُختتم الكتاب بمناقشة العلاقة بين الصحافة الاقتصادية والتنموية، ودور الإعلام في دعم التنمية، مع تبيان مدى الحاجة لإدراج موضوع الصحافة الاقتصادية كمساق تعليمي في الجامعات والمراكز التعليميّة التخصصيّة والتدريبيّة.