Friday, 17 November 2023 04:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«الصحافة الاقتصادية».. مفاهيم ودراسات

11/16/2023 3:01:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يُعد كتاب «الصحافة الاقتصادية.. نشأتها، خصائصها، مهاراتها، أشكال معالجتها وتحدياتها» للكاتب الدكتور مروان حمي، مرجعاً شاملاً، وذا قيمة علمية لطلاب الصحافة والإعلام الراغبين بالعمل والانخراط في الصحافة الاقتصادية، فضلاً عن كونه دليلاً عملياً للصحفيين والمحررين الممارسين في المجال ذاته من الناحيتين النظرية والتطبيقية.

يتناول الكتاب بالشرح المعمق مفهوم الصحافة الاقتصادية ونشأتها وتطورها التاريخي، وسماتها وأنواعها المختلفة، إضافة إلى وظائفها. كما يركز بالدراسة التحليليّة على سمات اللغة الصحفيّة المستخدمة في هذا الحقل، وطرق التعامل مع الأرقام والإحصاءات بما يتناسب مع طبيعة الحدث الاقتصادي وتفرّده.


يُعنى الكتاب أيضاً بتفصيل مهارات الكتابة والتحرير الصحفي اللازمة للعاملين من محررين وصحافيين، مع تقديم نماذج تطبيقية مستمدة من الواقع العملي في هذا المضمار. يُختتم الكتاب بمناقشة العلاقة بين الصحافة الاقتصادية والتنموية، ودور الإعلام في دعم التنمية، مع تبيان مدى الحاجة لإدراج موضوع الصحافة الاقتصادية كمساق تعليمي في الجامعات والمراكز التعليميّة التخصصيّة والتدريبيّة.

MENAFN16112023000110011019ID1107442332

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث