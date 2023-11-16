«آرت دبي» يعلن قائمة الصالات الفنية العالمية المشاركة في الدورة السابعة عشرة للمعرض



أعلن معرض «آرت دبي» المنصة الدولية الرائدة للفن والفنانين من الشرق الأوسط والجنوب العالمي، والمقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن قائمة الصالات الفنية المشاركة في الدورة السابعة عشرة للمعرض، المقرر إقامتها في مدينة جميرا بدبي في الفترة من 1 إلى 3 مارس 2024، مع تخصيص يومين سابقين لتلك الفترة لكبار المقتنيين، وذلك اعتباراً من الأربعاء 28 إلى الخميس 29 فبراير 2024.

وسيشارك في هذه الدورة من المعرض أكثر من 100 صالة عرض عبر أقسامه الأربعة: المعاصر، والحديث، والبوابة، و«آرت دبي ديجيتال»، وهو القسم الوحيد في أي معرض فني دولي كبير مخصص للفن الرقمي.

ويسعى معرض «آرت دبي» هذا العام إلى توسيع مشاركة «الجنوب العالمي» بما يتجاوز الحدود الجغرافية والاقتصادية التقليدية، مع التركيز على التاريخ المشترك والقصص المتميزة للمجتمعات في جميع أنحاء العالم، من دلهي والقاهرة إلى بوغوتا وغواتيمالا، فضلاً عن تاريخ الجاليات والمهاجرين من المراكز العالمية مثل لندن وباريس ونيويورك.



دور ثقافي



وفي هذه المناسبة، قال بابلو ديل فال، المدير الفني للمعرض: «تطور معرض «آرت دبي» على مدى عقدين من الزمن، جعله واحداً من أهم وأكبر المعارض الفنية الدولية، والمنصة الرئيسية الأكبر لصالات العرض من المراكز الفنية غير الغربية».



وأوضح بابلو قائلاً: «سعى معرض «آرت دبي» منذ تأسيسه في العام 2007، لتعزيز مكانة دبي العالمية ودورها الثقافي المؤثر لتلاقي شعوب العالم والانفتاح على ثقافتهم المتنوعة، وحرصاً منا على ترسيخ هذه المكانة قمنا بتوسيع مشاركة دول جنوب العالم في المعرض هذا.

حيث سيركز برنامج المعرض هذا العام أكثر من 60 % من فعالياته وأنشطته الفنية على تجارب هذه الدول، كما سنقدم أفضل المعارض الفنية وننقل قصص كبار الفنانين من هذه المنطقة، ويسعدنا أن تكون هذه الدورة واحدة من أكبر دورات المعرض من حيث مشاركة العارضين المقيمين في دبي، تأكيداً على التطور المستمر للمشهد الثقافي والفني في دبي».



وأضاف: «زيادة قائمة العارضين المشاركين في المعرض هذا العام، ونمو المشهد الفني في دبي، وتطور المنصات التجارية للفنون الرقمية وفنون الوسائط الجديدة في دولة الإمارات، أمور تؤكد استثنائية معرض «آرت دبي» ودوره البارز في التعريف بالمناهج الثقافية وتاريخ الفن غير المستكشف حول العالم»، مؤكداً فخره بكون المعرض يمثل مكاناً لثقافات العالم وفنون المجتمعات، مع توفير مسارات للمعارض الناشئة والشابة التي تمثل نطاقاً جغرافياً واسعاً.

مشاريع



يقدم قسم «آرت دبي المعاصر» أفضل الفنون المعاصرة من جميع أنحاء العالم، مع التركيز بشكل خاص على الفن والفنانين من الجنوب العالمي. وفي دورته السابعة عشرة، يرحّب المعرض بـ 100 عارض من أكثر من 60 مدينة من خمس قارات. كذلك، سترحب دورة 2024 بالعديد من العارضين في أول مشاركة لهم، لتشمل كلاً من: مشاريع بيريز وغاجا وفولوشين .

بالإضافة إلى عودة العديد من المشاركين إلى المعرض بعد فترة توقف، بما في ذلك: ألمين ريتش، وفرانكو نويرو، ونيتشر مورتي، وفاديهرا وتانيت. وسيضم المعرض أيضاً 21 عارضاً من دبي، ما يمثل أكبر مشاركة حتى الآن، ويعكس النمو المستمر لدبي كمركز ثقافي عالمي.

وتشهد هذه الدورة تمثيلاً متزايداً للعارضين الرواد من جنوب العالمي وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط والعالم، ما يبرز زيادة الاهتمام من المراكز الإبداعية العالمية بالحدث، كما يعكس التوسع السكاني والمجتمعي في دبي، ويؤكد الدور الفريد الذي يلعبه معرض «آرت دبي» باعتباره المنصة الدولية الرئيسية للفنون من هذه المناطق.

قسم «بوابة»

ويركز قسم «بوابة» على العروض الفردية المنسقة لفنانين من الجنوب العالمي، وتتضمن أعمالاً فنية تم إنتاجها خصيصاً لمعرض «آرت دبي» أو في الأشهر الـ 12 السابقة له، برعاية فنية من إميلانو فالديس، كبير أمناء متحف الفن الحديث في ميديلين في كولومبيا، وتحمل دورة عام 2024 من معرض بوابه عنوان «ساناشيون» أو الشفاء.

ويقدم سلسلة من الممارسات الفنية التي تستكشف مراحل الشفاء على المستوى الشخصي والروحي ولكن أيضاً على المستوى الاجتماعي، وعلى المستوين التاريخي والسياسي، ودراسة الأساليب التي ترتبط بها هذه المقاييس المختلفة لعملية الشفاء.



وستسلط مجموعة مختارة من عشرة مشاريع فردية الضوء على الفنانين الذين يفكرون في الفن كمكان لتوجيه الرسائل والشفاء والالتقاء. في الوقت نفسه، ينخرطون في حوار نقدي.

ويؤدون لمحات عن المجتمع والعدالة الاجتماعية. ومن خلال مجموعة متنوعة من الوسائط، بما في ذلك الرسم والنحت والفيديو والأداء، تدرس هذه الأعمال الطرق التي يمكن أن يعمل بها الفن كمحفز للتحول والتغيير الإيجابي، ومقارنة كيف تتغير هذه العمليات من بلد إلى آخر أو من شعب إلى آخر.

الفنانون وصالات العرض المشاركة في دورة «بوابة» لعام 2024، يشملون: لاكشميبريا بانيغراهي (أنانت آرت)، وأفاف - التركيز الفلكي الحيوي المفترض (بارو)، وأرشي إرشاد أحمدزاي (بلوبرنت 12)، وديباشيش بول (إمامي آرت)، ومانويل شافاجاي (اكسترا)، ومانجوت كور (لاتيتيود 28)، ونيكولاس جانوفسكي (إنفيرنيزي) وريناتا ساديمبا (بيرفي)، أبو الهيشام (سيتشي)، وفيصل المالكي (تشكيل).

تاريخ التعليم الفني

ويتم تنظيم قسم «آرت دبي الحديث» برعاية الدكتورة كريستيانا بونين، بروفيسورة مساعدة في تاريخ الفن في الجامعة الأمريكية في الشارقة، ويركز المعرض على تاريخ التعليم الفني، ابتداءً من فترة الستينيات، حيث أجرى الاتحاد السوفييتي تبادلاً ثقافياً قوياً مع الفنانين وصانعي الأفلام والموسيقيين والمهندسين المعماريين في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، حيث قدموا المنح الدراسية وفرص المشاركة في برنامج سياسي وثقافي موازٍ للدول الغربية.

كما ستكشف صالات العرض عن الأساليب الإبداعية المشتركة التي نتجت عن هذه التجارب المشتركة، وسيضم عدداً كبيراً من المواهب الفنية من أماكن متعددة حول العالم ومنها: أوغندا وسوريا وأوكرانيا وسريلانكا، تأكيداً على أهمية الروابط التي تتجاوز الحدود الجيوسياسية القائمة والربط بين البيئات والثقافات المختلفة.

ويتناول هذا القسم الأهمية المتزايدة لمدن مثل كييف والقاهرة وألماتي وطشقند كمراكز للدراسة والتبادل الثقافي الدولي في هذه الفترة. مما يسلط الضوء على هذا الجانب المهم الذي لم تتم دراسة تاريخ الفن فيه بعد في هذه المناطق، وبالتالي يكشف عن ممارسات ووجهات نظر فنية جديدة لزوار المعرض.



ويشارك عدد كبير من الفنانين وصالات العرض في قسم «آرت دبي الحديث» هذا وهم: أجيال: وهيب بتديني وفاطمة الحاج وميشال بَصبوص من لبنان، وعبد المنان شما من سوريا، وصامويل كاكير من أوغندا، ورستم خلفين من كازاخستان، وتشاندراغوبثا ثينوارا من سريلانكا، ومارك هاشم - حامد عبدالله من مصر، وليلى هيلر:

ماركوس غريغوريان من أرمينيا، وصالة جازيلي آرت هاوس لــ طاير سالاخوف من أذربيجان، إلى جانب أشرف مراد وفرهاد خليلوف، وعبدالستار الموسى من المملكة العربية السعودية، وحكيم العقيل من اليمن، وضياء العزاوي وإسماعيل فتاح، ومحمد عارف، ومحمود صبري، من العراق، وفيدير تيتيانيتش من أوكرانيا.

منصات رقمية

يقدم معرض «آرت دبي» لعام 2024، الدورة الثالثة من قسم «آرت دبي ديجيتال»، الذي تأسس عام 2022 بهدف تقديم لمحة شاملة عن مشهد الفن الرقمي، واستكشاف كيفية استخدام الفنانين للتكنولوجيا والتقنيات الجديدة ودراسة مدى تأثيرها أو تكاملها مع الفن التقليدي.

ويشارك في «آرت دبي ديجيتال» عدد من صالات العرض التي تقدم برامج فنون الوسائط الجديدة والمبتكرة، فضلاً عن المنصات الرقمية التي تبني مساحات فنية افتراضية، جنباً إلى جنب مع مجموعات الفنانين والمنظمات اللامركزية المستقلة التي تتحدى وتدفع نماذج جديدة للإنتاج والدعم الفني.



وتعزيزاً لالتزام معرض «آرت دبي» بتقديم وجهات نظر عالمية ومتنوعة، يدعو «آرت دبي ديجيتال» الزوار إلى النظر إلى ما هو أبعد من المراكز والنماذج الفنية التقليدية. حيث سيتم تنظيم معرض «آرت دبي ديجيتال» لعام 2024 برعاية فنية من ألفريدو كراميروتي وأوروندا سكاليرا، تحت عنوان التوسع أو الانتشار.

مستوحاة من اكتشاف عالم الفلك الأمريكي إدوين هابل، منذ ما يقرب من 100 عام، أن الكون في توسع دائم، حيث قام القيمون على المعرض بقياس درجة حرارة الممارسات الفنية في جميع أنحاء العالم، والتي تشمل المناطق الجغرافية والمناطق الزمنية والأحجام.

واختاروا المشاركين في القسم من خلال ما يسمونه «مجال الفن والتقنيات المتقدمة»: الابتكار التقني من خلال عدسة الفن المعاصر، والعكس صحيح. ومن خلال أكثر من 20 صالة عرض، سيقدم «آرت دبي ديجيتال» 2024 رؤية موسعة لما هو عليه والاحتمالات وما سيكون عليه في مجال الفن المعاصر.

مجموعة وسائط

كما سيتم استعراض مجموعة متنوعة من الوسائط بما في ذلك الفيديو الرقمي، والواقع المعزز، والواقع الافتراضي، والواقع الممتد، والذكاء الاصطناعي، والفن التوليدي، والفن الآلي، والرموز غير القابلة للاستبدال، والتجارب الفنية الغامرة في المعرض، وتشمل المواضيع التي يستكشفها الفنانون والمجموعات المشاركة في المعرض التقاطعات بين التقنية والروحانية، والنهج الرقمي للحفاظ على التراث، وتمكين الفنانات.



وستتضمن أبرز الأحداث عرضاً تقديمياً فريداً من منصة واحدة، أسسها رايان زورير والتي تحدد الأعمال الفنية في القرن الحادي والعشرين، وستقدم الموهبة الاستثنائية للفنانات الرقميات IX Shells وAuriea Harvey؛ كما ستكشف وحدة لندن جسم الإنسان من خلال وجهات النظر الرقمية لكريستا كيم، وليندا دنيا، واستوديو ميسون (Studio Meeson)؛ وستضم bitforms كلاً من مانفريد مور، ورافائيل لوزانو هيمر، ورفيق أناضول.

بالإضافة إلى معرض (R(Evolutionaries) المهم من منصة MARROW Collective المستقرة في دبي، والاحتفاء بمرور عشر سنوات من إطلاق فن «بلوك تشين»، وعرض أعمال الرواد والشخصيات الرائدة التي شكلت الفضاء الرقمي، بما في ذلك التكون الأصلي وإعادة تصور العمل التاريخي، إلى جانب الإبداعات الجديدة.

شركاء المعرض

يقام معرض «آرت دبي» بالشراكة مع أ.ر.م. القابضة. وبرعاية مجموعة إدارة الثروة السويسرية جوليوس باير. وشريك معرض «آرت دبي» HUNA، المطور الرائد لأساليب الحياة العصرية والثقافية. والشريك الاستراتيجي للمعرض هيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة). بالإضافة إلى الحاضنة الأساسية لفعالياته، مدينة جميرا.

وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول برنامج «آرت دبي» الفني لعام 2024 وشراكاته في ديسمبر 2023.