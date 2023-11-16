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كاس ترفض دعوى بيراميدز وتنصف الأهلي

11/16/2023 3:01:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


رفضت محكمة التحكيم الرياضي "كاس"، يوم الخميس، الدعوى التي قدمها نادي بيراميدز ضد الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن مشاركة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا لنسخة الموسم الماضي.

واحتل بيراميدز وصافة الدوري المصري في موسم 2021-2022 خلف الزمالك بينما جاء الأهلي في المركز الثالث.

ولكن الاتحاد المصري اختار الزمالك والأهلي لخوض دوري الأبطال نظرا لتأخر انتهاء مسابقة الدوري عن الموعد المحدد لاختيار الفرق المشاركة قاريا والاعتماد على ترتيب الدور الأول للدوري المصري.

ورفضت "كاس" دعوى بيراميدز بهذا الشأن وأكدت صحة الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الصدد.

يشار إلى أن الأهلي فاز بلقب دوري أبطال إفريقيا في نسخة الموسم الماضي.

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