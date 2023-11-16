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«ستورمز» يتخطى «ديانمون» في افتتاح كأس أبوظبي لهوكي الجليد

11/16/2023 3:01:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

فاز فريق ستورمز أبوظبي على نظيره ديانمون كازان 2-1 في افتتاح بطولة كأس أبوظبي كلاسيك لهوكي الجليد التي انطلقت منافساتها، أول من أمس، بصالة التزلج بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي، ويشارك بها 9 فرق محلية ودولية.

حضر افتتاح البطولة الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، رئيس نادي أبوظبي للرياضات الجليدية، وهامل القبيسي نائب رئيس الاتحاد، وحمد الشرياني المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الجليدية، وأحمد سالم الشامسي مدير نادي أبوظبي لأصحاب الهمم.

وشهد اليوم الأول للبطولة التي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات الجليدية، تحت إشراف اتحاد الرياضات الشتوية، وبالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، خمس مباريات وسط منافسة قوية في المستويين الأول والثاني.

ونجح فريق ستورمز أبوظبي في بدء مشواره في البطولة في المستوى الأول بفوز مهم على ديانمو كازان التتارستاني 2-1، وكان ديانمو كازان قد فاز أيضاً على فريق ليدوكول الروسي بنتيجة 3-2، فيما سحق فريق الرئيس البيلاروسي نظيره جالاكسي بنتيجة عريضة 14-2.

وفي المستوى الثاني فاز فريق شاهين من الإمارات على حساب فلبين إيجلز 7-2، وتفوق فريق جي إس إس الإماراتي على ستورمز ب بنتيجة 5-2.

ومن المتوقع أن تشهد مباريات ثاني أيام البطولة منافسة أكبر بعد أن كشفت الفرق عن مستوياتها وقدراتها الفنية.

وتتميز البطولة بقوة الفرق المشاركة فيها، حيث يحرص نادي أبوظبي للرياضات الجليدية على أن تكون الفرق ذات مستويات فنية عالية بهدف رفع رتم المباريات والاحتكاك لزيادة الخبرة لدى اللاعبين.

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