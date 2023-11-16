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التعادل السلبي يخيم على مواجهة لبنان وفلسطين بتصفيات المونديال

11/16/2023 3:01:22 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


خيم التعادل السلبي على مواجهة لبنان وفلسطين، في الجولة الأولى بالمجموعة التاسعة في الدور الثاني لتصفيات آسيا المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.

ولم ينجح كلا الفريقين في ترجمة الفرص السانحة إلى أهداف طوال 90 دقيقة من اللقاء، لينتهي بالتعادل السلبي، ويحصل كل فريق على نقطة في مستهل مشواره بالتصفيات.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، استهل المنتخب الأسترالي
مشواره في المجموعة، بانتصار كاسح على ضيفه منتخب بنجلاديش 7 /صفر .

وتقمص جيمي ماكلارين دور البطولة بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) لمنتخب أستراليا في الدقائق 48 و70 و84.

وأضاف ميتشيل دوك الهدفين الثالث والرابع لأستراليا في الدقيقتين 37 و40 وتكفل هاري سوتار وبراندون بوريلو بتسجيل الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين الرابعة و20.

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