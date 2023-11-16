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شرطة دبي و«الإمارات للرياضة للجميع» ينظمان تحدي المجالس

11/16/2023 3:01:22 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الأمانة التنفيذية لمجالس المبادرات الحكومية، ومجلس الرياضيين في شرطة دبي، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، فعالية تحدي المجالس في نادي النصر، ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة 30× 30.

وقالت الدكتورة مريم أنس المطروشي، رئيس مجلس الرياضيين في شرطة دبي، إن تنظيم الفعالية يأتي ضمن مشاركة شرطة دبي في فعاليات تحدي دبي للياقة، الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، عام 2017 لأول مرة، سعياً لترسيخ ثقافة الرياضة كنمط حياة صحي بين السكان في إمارة دبي.

وأوضحت الدكتورة المطروشي أن شرطة دبي تحرص على دعم الأهداف المرجوة من مبادرة التحدي، والتي تعزز مفهوم الرياضة بين كل شرائح المجتمع في دولة الإمارات كأسلوب حياة صحي مُستدام، وترسيخ اسم مدينة دبي كعاصمة للرياضة العالمية، وأكثر المدن نشاطاً وحيوية وسعادة على مستوى العالم.

وأشادت الدكتورة المطروشي بالمشاركين وتفاعلهم في إنجاح الفعالية، التي تضمنت تمارين لياقة بدنية نفذها مدربون من اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، ومشي، وألعاب قوى، وقياس للجاهزية، إلى جانب توزيع هدايا.

يُذكر أن برنامج تحدي دبي للياقة يتوجه إلى كل سكان دبي بالتوعية الرياضية، عبر دعوته لتخصيص 30 دقيقة يومياً من وقتهم لممارستها، لمدة 30 يوماً، عبر مجموعة متنوعة من أنشطة اللياقة والفعاليات الرياضية، التي تشجع المشاركين طوال الشهر على ممارسة الرياضة في الأوقات والأمكنة التي تناسبهم، في سبيل تحفيزهم على تبني أسلوب حياة صحي، والالتزام به حتى بعد انتهاء التحدي.

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