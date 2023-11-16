صدارة ثلاثية في انطلاقة جولة «دي بي ورلد» للغولف

تشارك الدنماركي نيكولاي هوجارد والفرنسيان ماثيو بافون وجولين جويير صدارة ترتيب الجولة الأولى لمنافسات اليوم بالنسخة الخامسة عشرة لبطولة جولة «دي بي ورلد» للغولف، الختامية لموسم «السباق إلى دبي»، والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، برصيد 5 ضربات تحت المعدل.

وتقام المنافسات في نادي عقارات جميرا للغولف في دبي وتستمر حتى السبت المقبل بمشاركة أفضل 50 لاعباً في ترتيب «السباق إلى دبي».

ونجح الدنماركي هوجارد من اللحاق بالثنائي الفرنسي بعد أداء قوي من اللاعب الباحث عن تجديد ذكريات التفوق في الإمارات، وهو الذي حقق آخر ألقابه في الجولة في بطولة رأس الخيمة للغولف في عام 2022، وتواجد ضمن الفريق الأوروبي الفائز بلقب كأس رايدر هذا العام.

وجاء البولندي أدريان ميرونك، النجم المقيم في دبي، بالمركز الرابع في الجولة الأولى، حقق 4 ضربات تحت المعدل، فيما واكتفى الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي، الذي ضمن الفوز بلقب الموسم «السباق إلى دبي»، بتسجيل ضربة واحدة تحت المعدل، بينما حقق الإسباني جون رام حامل لقب بطولة جولة دي بي ورلد، رصيداً مساوياً للمعدل بمجموع 72 ضربة.

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