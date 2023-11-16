الوصل يستقبل مليحة بدوري اليد غداً

يلتقي في السابعة مساء غد «الجمعة» بصالة الشيخ راشد بن مكتوم بنادي الوصل فريقا الوصل ومليحة في انطلاق الجولة الثانية بدوري رجال اليد، ويسعى الوصل لتحقيق الفوز الأول بالدوري عقب خسارته في الجولة الأولى أمام العين، فيما ينشد مليحة مواصلة مسيرته الناجحة والتي انطلقت بفوزه على النصر 31 - 29.

وتستكمل الجولة بعد غد السبت بمباراتين ويلعب النصر مع الجزيرة والعين مع دبا الحصن، وتم تأجيل مباراة الشارقة مع شباب الأهلي إلى السادس من فبراير المقبل.

ويقام الدوري بثلاث مراحل التمهيدي بين الفرق الثمانية ثم نصف النهائي بنظام «المقص» بين فريقي المجموعتين ثم الدور النهائي بين فرق المربع الذهبي.

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