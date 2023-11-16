الوصل يستقبل مليحة بدوري اليد غداً

(MENAFN
- Al-Bayan)
يلتقي في السابعة مساء غد «الجمعة» بصالة الشيخ راشد بن مكتوم بنادي الوصل فريقا الوصل ومليحة في انطلاق الجولة الثانية بدوري رجال اليد، ويسعى الوصل لتحقيق الفوز الأول بالدوري عقب خسارته في الجولة الأولى أمام العين، فيما ينشد مليحة مواصلة مسيرته الناجحة والتي انطلقت بفوزه على النصر 31 - 29.
وتستكمل الجولة بعد غد السبت بمباراتين ويلعب النصر مع الجزيرة والعين مع دبا الحصن، وتم تأجيل مباراة الشارقة مع شباب الأهلي إلى السادس من فبراير المقبل.
ويقام الدوري بثلاث مراحل التمهيدي بين الفرق الثمانية ثم نصف النهائي بنظام «المقص» بين فريقي المجموعتين ثم الدور النهائي بين فرق المربع الذهبي.
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