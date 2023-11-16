345 خيلاً في «الفجيرة الدولية للجواد العربي»

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لبطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي، في نسختها الثامنة، عن إغلاق باب التسجيل في البطولة التي تقام برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وتنطلق يوم 14 ديسمبر المقبل، وذلك في المنطقة المقابلة لقلعة الفجيرة التاريخية، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة أنقى سلالات الخيول العربية، والتي تمثل العديد من المرابط من داخل وخارج دولة الإمارات.

وأفادت اللجنة المنظمة للبطولة، أن عدد الخيول المشاركة في البطولة وصل إلى 345 خيلاً.

إقبال كبير

وقال الدكتور أحمد حمدان الزيودي رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي: تشهد النسخة الثامنة من البطولة إقبالاً كبيراً من ملاك الخيول المشاركة من جميع أنحاء العالم، ما يؤكد على أهمية ونجاح البطولة في دوراتها الماضية، وانتشارها على مستوى واسع، واكتسابها قيمة نوعية كبيرة، لما لها دور كبير في إثراء رياضة الفروسية، ونوه الزيودي بأن عدد فئات البطولة وصل إلى 18 فئة، في حين أن عدد الدول المشاركة وصلت إلى أكثر من عشر دول.

ويشرف على البطولة لجان تحكيم تتضمن نخبة من المتخصصين في رياضة الفروسية، وتتميز دورة في النسخة الحالية، بإضافة بطولة القفز والدريساج (يوم القفز، ويوم الدريساج، وثلاثة أيام جمال الخيل)، وتتضمن البطولة مسابقة متخصصة بجمال الخيل العربي، وتم رصد جوائز مرموقة لها، مثل سيف الفجيرة الذهبي، وجائزة أفضل رأس، وأفضل خيل وغيرها.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز