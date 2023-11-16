أرامكو الراعي الرئيسي للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)

(MENAFN
- Al-Bayan)
ذكرت صحيفة التايمز البريطانية اليوم الأربعاء أن شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو ستصبح الراعي الرئيسي للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).
وأضافت الصحيفة "أرامكو، الشركة الأكثر ربحية في العالم، ستصبح واحدة من شركاء الفيفا في علاقة (تعاقدية)من المقرر أن تستمر حتى عام 2034" عندما يحل موعد استضافة نسخة كأس العالم التي باتت السعودية صاحبة العرض الوحيد لاستضافتها.
وتابعت الصحيفة أن "خبراء الصناعة يقدرون قيمة الصفقة بأنها قد تصل إلى 100 مليون دولار سنويا" مما سيجعل أرامكو الراعي الأكبر للفيفا.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN16112023000110011019ID1107442322
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.