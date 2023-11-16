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أرامكو الراعي الرئيسي للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)

11/16/2023 3:01:22 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


ذكرت صحيفة التايمز البريطانية اليوم الأربعاء أن شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو ستصبح الراعي الرئيسي للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

وأضافت الصحيفة "أرامكو، الشركة الأكثر ربحية في العالم، ستصبح واحدة من شركاء الفيفا في علاقة (تعاقدية)من المقرر أن تستمر حتى عام 2034" عندما يحل موعد استضافة نسخة كأس العالم التي باتت السعودية صاحبة العرض الوحيد لاستضافتها.

وتابعت الصحيفة أن "خبراء الصناعة يقدرون قيمة الصفقة بأنها قد تصل إلى 100 مليون دولار سنويا" مما سيجعل أرامكو الراعي الأكبر للفيفا.

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