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منتخب الإمارات يستهل مشوار حلم التأهل للمونديال بفوز ساحق على نيبال

11/16/2023 3:01:21 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ظهر الأبيض بمستوي طيب في أول محطة بتصفيات المونديال وأول مباراة رسمية مع المدرب باولو بينتو،
وحقق فوزا غاليا على نيبال بأربعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب ستاد آل مكتوم بنادي النصر ضمن منافسات الجولة الأولى للتصفيات الأسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، ظهر الأبيض بمستوي طيب خاصة بالشوط الأول، ونجح خليفة الحمادي في تسجيل الهدف الأول وأضاف علي مبخوت الهدفين الثاني والثالث وفابيو ليما الهدف الرابع، ليودع المنتخب أول 3 نقاط في مشوار التصفيات.

لم يحتاج الأبيض سوى 10 دقائق لفك شيفرة منافسه نيبال الذي باغت بمحاولات هجومية مستغلا بعض الارتباك بالدفاع، مما منح الأبيض المساحات التي يتحرك منها بشكل جيد، والهجوم من الأطراف وحسن استغلال الكرات الثابتة، ونجح علي صالح في رفع كرة بالمقاس على رأس المدافع خليفة الحمادي الذي لم يتوانى في تسديها قوية داخل المرمي محرزا الهدف الأول للأبيض، مما منح الأفضلية للأبيض لفرض سيطرته على اللعب وتكثيف الهجوم، ومن احدى الهجمات تم عرقلة عبد الله رمضان داخل منطقة الجزاء، ومنها سجل علي مبخوت الهدف الثاني للأبيض بعد 36 دقيقة، ليرتفع رصيد مبخوت مع الأبيض إلي 83 هدفا.

وساهم احراز الهدفين في رفع معنويات اللاعبين وزيادة اصرارهم على زيادة الأهداف ونجح على مبخوت الذي قدم أداء متميز في إحراز الهدف الثاني له والثالث للأبيض بعد 44 دقيقة، وقبل ختام الشوط الأول سجل فابيو ليما الهدف الرابع من تمريرة رائعة من المتألق عبد الله رمضان.

ومع بداية الشوط الثاني أجرى المدرب باولو بينتو عدة تغيرات بمشاركة محمد عباس بديلا لعبد الله رمضان ومحمد العطاس بديلا لخليفة الحمادي، وواصل الأبيض هجومه ولكن دفاع نيبال وحارسه وقفوا سداً منيعاً أمام محاولات لاعبوا الأبيض، ثم دفع المدرب بحارب سهيل وسلطان عادل وطحنون الزعابي بديلا لليما وعلي صالح وعلي مبخوت، من أجل تعزيز القوة الهجومية للأبيض، ومن هجمة مرتدة نجح خالد عيسى في التصدي لتسديدة اللاعب داندي، كما تصدي حارس نيبال لمحاولة كايو.

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