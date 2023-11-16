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اتحاد الكرة الإماراتي يعفي أندية الدرجة الأولى والثانية والثالثة من الغرامات الإدارية والتنظيمية

11/16/2023 3:01:21 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ترأس معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الاتحاد, الذي عُقد اليوم في استاد آل مكتوم بنادي النصر قبل مباراة منتخبنا الوطني مع نيبال ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كاس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027، وذلك بحضور جميع الأعضاء.

وتم خلال الاجتماع مناقشة البنود المدرجة على الجدول، أبرزها الاطلاع على لوائح جميع المسابقات التي يُنظمها اتحاد الكرة لجميع الفئات العمرية من الفريق الأول إلى البراعم, وتوصيات لجنة المسابقات في هذا الشأن.

واستعرض الاجتماع مقترحا تنظيميا للفرق الخاصة المشاركة في مسابقات دوري الدرجة الأولى والثانية والثالثة، كما تم الاطلاع والموافقة على توصيات لجنة الحكام المتعلقة بترقية عدد من الحكام من درجة إلى أخرى, ونتائج اختبارات الحكام المشاركين في الدورات التي أقيمت خلال الفترة الماضية.

واعتمد مجلس الإدارة خلال اجتماعه قرارا يعفي بموجبه أندية مسابقات دوري الدرجة الأولى والثانية والثالثة من الغرامات الإدارية والتنظيمية، على أن لا يشمل هذا القرار
الغرامات المترتبة على العقوبات الانضباطية.

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