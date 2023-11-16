سوبر هاتريك صلاح يقود مصر لاكتساح جيبوتي بسداسية بتصفيات كأس العالم

وجه منتخب مصر إنذارا شديد اللهجة لباقي منافسيه بالمجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما حقق انتصارا كاسحا على ضيفه منتخب جيبوتي.

وسحق المنتخب المصري نظيره الجيبوتي 6 / صفر، اليوم الخميس، في الجولة الأولى بالمجموعة، على ملعب القاهرة الدولي.

ويدين منتخب مصر بالفضل في تحقيق هذا الفوز لنجمه محمد صلاح، بعدما أحرز هداف ليفربول الإنجليزي 4 أهداف (سوبر هاتريك) في الدقائق 17 و22 من ركلة جزاء و48 و69 على الترتيب.

وتكفل مصطفى محمد، مهاجم فريق نانت الفرنسي، بتسجيل الهدف الخامس لمنتخب (الفراعنة) في الدقيقة 73، قبل أن ينهي محمود حسن (تريزيجيه) مهرجان الأهداف المصرية، بإحرازه الهدف السادس لأصحاب الأرض في الدقيقة 89، ليحصد المصريون على أول 3 نقاط في مشوارهم بالمجموعة عن جدارة ويتربعون على القمة مبكرا.

وكانت مباريات المجموعة الأولى افتتحت أمس الأربعاء، حيث تعادل منتخب إثيوبيا بدون أهداف مع ضيفه منتخب سيراليون، فيما يلتقي منتخب بوركينا فاسو مع ضيفه منتخب غينيا بيساو غدا الجمعة بنفس الجولة.

ويلتقي منتخب مصر، الساعي للصعود لكأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه بعد نسخ 1930 و1990 و2018، مع مضيفه منتخب سيراليون، يوم الأحد القادم، في الجولة الثانية للمجموعة، في حين يلعب منتخب جيبوتي مع ضيفه منتخب غينيا بيساو، يوم الاثنين المقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز