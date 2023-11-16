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الرئيس السوري يصدر مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 16 نوفمبر

11/16/2023 3:01:21 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الخميس مرسوما يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 16 نوفمبر
مع استثناءات تشمل الجرائم التي تسببت في مقتل أشخاص وتهريب الأسلحة.
ويتضمن المرسوم تخفيف بعض الأحكام.

ونص المرسوم على تخفيف عقوبة المحكوم عليهم بالإعدام إلى السجن المؤبد، في حين ستخفف عقوبة المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إلى لسجن لمدة 20 عاما.

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