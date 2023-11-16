الرئيس السوري يصدر مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 16 نوفمبر

(MENAFN
- Al-Bayan)
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الخميس مرسوما يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 16 نوفمبر
مع استثناءات تشمل الجرائم التي تسببت في مقتل أشخاص وتهريب الأسلحة.
ويتضمن المرسوم تخفيف بعض الأحكام.
ونص المرسوم على تخفيف عقوبة المحكوم عليهم بالإعدام إلى السجن المؤبد، في حين ستخفف عقوبة المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إلى لسجن لمدة 20 عاما.
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