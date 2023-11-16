خالد بن محمد بن زايد يشهد جانباً من فعاليات اليوم الرابع من معرض دبي للطيران

شهد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، جانباً من فعاليات اليوم الرابع من معرض دبي للطيران 2023.

وتفقّد سموّه عدداً من أجنحة الشركات المحلية والدولية المشاركة في الدورة الثامنة عشرة من المعرض، من ضمنها الاتحاد للطيران وطيران الإمارات، وصندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية، وشركة «داسو» الفرنسية للطيران، والشركة الروسية لصناعة الطائرات المروحية.

ونوّه سموّه، خلال الزيارة، بالنمو الذي شهده «معرض دبي للطيران» وتوسيع نطاق فعالياته وأنشطته عبر دوراته المتعاقبة، ممثلاً في زيادة حجم مشاركة الشركات الوطنية والإقليمية والدولية، وتنوُّع الحلول المبتكرة في قطاع الطيران المدني والصناعة الدفاعية، ما يسهم في تشكيل ملامح مستقبل قطاع الطيران العالمي.

رافق سموّه، خلال الزيارة، سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، ومعالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل.

ويعرض معرض دبي للطيران، في نسخته لهذا العام، أحدث الابتكارات التكنولوجية بمشاركة أكثر من 1,400 شركة من 148 بلداً، إضافةً إلى تنظيم عروض جوية، وعرض أكثر من 180 طائرة تجارية وعسكرية وطائرات خاصة.

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