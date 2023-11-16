تحت رعاية رئيس الدولة .. غدا افتتاح النسخة الأكبر لمهرجان الشيخ زايد



تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة“حفظه الله” ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.. يفتتح غدا الجمعة مهرجان الشيخ زايد الذي يستمر حتى التاسع من مارس من العام القادم على مدار 114 يوما حافلة بالفعاليات والأنشطة والاحتفالات والبرامج المنوعة.

ويأتي المهرجان كأحد أهم الفعاليات الثقافية التي تهتم بالتراث الإماراتي بالإضافة إلى تعزيز حوار وتلاقي الحضارات بين الشعوب، من خلال الأقسام والأجنحة المختلفة للدول المشاركة في المهرجان والتي تعرض فيها ثقافتها ومنتجاتها وفنونها.

ويعد مهرجان الشيخ زايد أكبر حدث تراثي ثقافي ترفيهي احتفالي يقام في الإمارات، سواء من حيث النوعية وما يتضمنه من فعاليات وبرامج أو على حيث المدة التي يقام فيها.

ومع هدف المهرجان في تحقيق تواصل الحضارات والثقافات بين الشعوب ستكون هناك مشاركة واسعة من قبل عدد من الدول الشقيقة والصديقة التي ستعرض فنونها ومنتجاتها وثقافتها بإمتزاج وتقارب بين الجميع في شمولية تجمع الماضي والحاضر في أحضان أرض الإمارات تأكيدا لرؤية وفلسفة الإمارات.

ومع عروض وأجنحة الدول، ستكون هناك مشاركة خاصة لجمهورية الصين حيث يقام جناح خاص للصين يحمل اسم "الشارع الصيني" يعرض فيه جانبا من فنون وتراث ومنتجات الصين بما يعكس جانبا من تاريخها وحضارتها الكبيرة ويستكشف من خلاله الزوار روح الصين وجانب من ثقافتها وفنونها تأكيدا لدور المهرجان وأهدافه كملتقى للحضارات.

ويشهد المهرجان كأحد أهم فعالياته احتفالات البلاد بعيد الاتحاد الذي تتصدره مسيرة الاتحاد ذلك الحدث الوطني الشعبي الكبير، عبر مسيرة شعبية ملحمية للتواصل والتجمع والتلاقي والاعتزاز بتراث الأمة وثوابتها الوطنية.

وستقام الاحتفالات بمناسبة عيد الاتحاد لمدة ثلاثة أيام متصلة وتشمل العديد من المفاجآت عبر مختلف ساحات المهرجان والأجنحة.

وتتصدر القرية التراثية فعاليات المهرجان كأحد أهم أقسامه والتي يتم فيها عرض جانبا من تراث الإمارات، من خلال أربع بيئات مجتمعية كانت حاضرة قديما في الإمارات وهي البيئة الصحراوية والبحرية والزراعية والجبلية، ومن هذه البيئات يتم عرض الحرف والصناعات والمنتجات اليدوية القديمة التي كانت تستخدم باختلاف طبيعتها ، وتشمل المنتجات الفخارية والخوصيات والجلديات ومنتجات وصناعات الغزل والنسيج اليدوي، وصناعة الشباك وأدوات البحر وغيرها من التفاصيل الخاصة بالتراث الإماراتي، مع عروض للمأكولات الشعبية والفنون الشعبية، كما تضم القرية التراثية جناحا خاصا لعرض وتسويق منتجات الأسر الإماراتية المنتجة ، بهدف تشجيع هذه الأعمال والصناعات وتعريف الزوار بها فضلا عن دعم هذه الأسر عبر تسويق منتجاتها.

وسيشهد المهرجان إقامة عروض حديثة متطورة تواكب آخر ما وصل إليه العالم من تطور عبر عدد من المبادرات الاحتفالية المميزة والأقسام الجديدة التي انضمت للمهرجان في نسخة هذا العام.

ويأتي على رأسها عروض الألعاب النارية التي ستكون هذا العام بمثابة حدث خاص مثير للغاية وسيشهد يوم الافتتاح عرضا خاصا لما ستكون عليه الألعاب النارية في باقي أيام المهرجان حيث يتضمن العرض أشكالا جديدة تخطف الأنظار مصحوبة بتقنيات الليزر، وستحطم الألعاب النارية للمهرجان كل الأرقام القياسية السابقة، من حيث مدة العرض ومن حيث النوعية والشكل الذي سيتجدد بشكل مستمر على مدار أيام المهرجان وحسب مواعيد برنامج اطلاق الألعاب النارية.

بالإضافة الى عروض نافورة الإمارات التي تم زيادة مساحتها وحجمها في نسخة العام لتكون الأكبر والأضخم من نوعها في المنطقة، وستقدم النافورة كل ليلة عروضا ممتعة مع الموسيقى وأضواء الليزر والشاشات العملاقة والأنوار الملونة المصاحبة لتدفق المياة وتشكلها.

كما سيشهد زوار المهرجان هذا العام واحدا من أبرز عروض الدرون حيث تحلق الطائرات المسيرة في سماء المهرجان لتقدم عروضا غير مسبوقة من المتعة والإثارة والإبداع.

ومع تعدد رؤية المهرجان وتنوع أنشطته لكي تناسب كل المستويات وتحقق كل الرغبات أضيف هذا العام جناح جديد يمثل نقلة نوعية خاصة عبر إقامة "محمية النوادر" التي تجمع عددا كبيرا من أندر وأغرب الحيوانات والطيور والكائنات يتصدرها عرض رأس ديناصور حقيقي يعد من أندر النوادر في العالم.

وسيتمكن الزوار من مشاهدة هذه الحيوانات والطيور عن قرب والتعامل والتصوير معها بما يمثل تجربة خاصة وفريدة لا تتوفر في أي مكان أخر بالعالم.. وتمثل محمية النوادر بالإضافة إلى ما تقدمه من متعة دعوة للحفاظ على الحياة البرية وحماية الكائنات من الإنقراض ومنع الصيد الجائر.

ومن بين أهم وأبرز أقسام المهرجان ما يهم ويخص الأطفال وذلك عبر "مدينة الأطفال" المقامة على أحدث النظم والوسائل بحيث تتيح للأطفال الاستكشاف واللعب والتعلم عبر الفعاليات والأجهزة والأدوات وعبر الورش التي ستقام بشكل يومي وهي ورش تعليمية تربوية تفاعلية ترفيهية بالإضافة إلى العروض الفنية الحية التي ستقدم في المدينة وعروض الشخصيات الكرتونية الشهيرة.

ومن بين الأجنحة الجديدة في مهرجان هذا العام حديقة أبراج الأضواء التي ستقدم تجربة فريدة في عروض الموسيقى وأضواء الليزر، ونفس الأمر يتحقق في مدينة الألعاب الترفيهية التي تمثل واحدة من أهم وجهات المهرجان وهي تضم عددا كبيرا من الألعاب المثيرة بجوار بيت الرعب وباقي التفاصيل التي تضمها المدينة.

وسيكون لعشاق السيارات مكان خاص يشبعون فيه هوايتهم من خلال جناح الكاستم شو الذي يجمع عددا من فرق الهواة والمحترفين يتنافسون طوال فترة المهرجان على تطوير السيارات القديمة وتقديمها في صورة جديدة عبر عدد من الإضافات والاختراعات المثيرة.

وسيتمكن الزوار من متابعة كل خطوات العمل يوما بيوم حتى الصورة النهاية لما تم في السيارة وشكلها الجديد.

ولم يغفل المهرجان عشاق الحفلات والموسيقى حيث يقدم المهرجان على مسرح الكبير عددا من الحفلات الغنائية والموسيقية التي يشارك فيها نجوم الغناء من الإمارات ومن المنطقة بشكل عام، وسيكون برنامج المسرح حافل بهذه العروض الفنية .

ولمحبي المسابقات والجوائز والمعلومات سيجدون هذا متوفرا بشكل منوع ومتعدد في المهرجان بين السحوبات العامة على سيارات وجوائز أخرى قيمة كما في جناح مهرجان سمو الشيخ منصور للخيول العربية الأصيلة حيث يقدم الجناح أسبوعيا جوائز قيمة يجري السحب عليها من خلال توزيع القسائم الخاصة للسحب.

ومع المسابقات الأخرى التي تقام في مختلف الأجنحة والأقسام وفي القرية التراثية كما سيشهد المهرجان تقديم البرنامج التلفزيوني "تيفان لول" الذي سيسمح للزوار والمشاهدين بالمشاركة عبر أسئلة متخصصة في التراث الإماراتي من فنون وألغاز وأهازيج وأمثال وألعاب شعبية وحرف يدوية وأماكن تراثية حيث سيتم طرح الأسئلة على المتسابقين والمشاركين من الحضور في المهرجان وأيضا لمشاهدي التلفزيون في المنازل وخصص البرنامج عددا من الجوائز القيمة التي ستقدم للفائزين.

كما يقدم المهرجان تجربة جديدة لأول مرة في أبوظبي في المطعم الطائر "Flying Cup" حيث يتيح للزوار تناول العشاء وهم على إرتفاع كبير في تجربة مثيرة تستحق التجربة كما أضيف هذا العام لعشاق البر والتخييم "قرية التخييم" وتجربة الحياة في أجواء طبيعية مفتوحة وسيقام فيها عدة فعاليات من أطعمة وغيرها.

ومن بين أهم فعاليات المهرجان أيضا السباقات الرياضية التراثية التي تعكس الاهتمام الحضاري للمهرجان بالتراث بكل أشكاله، حيث يشهد المهرجان إقامة سباق جائزة زايد الكبرى للهحن العربية الأصيلة والتي تستمر على مدى أسبوع كامل ويشارك فيها كل ملاك الهجن في الإمارات ودول الخليج العربي حيث تخصص الجائزة لأبناء القبائل فقط وهو تميز خاص بهذا السباق.

كما سيكونُ لعشاقِ الصيد بالصقورِ والتلواح أيضا مكانٌ في المهرجان من خلال سباقاتِ الصيدِ بالصقورِ والتلواح والتي ستقام مسابقاتها في ميدان الفلاح ويشارك فيها عدد كبير من الصقارين من داخل الإمارات ومن دول مجلس التعاون.

كما يقيم المهرجان سباقا بحريا للمحامل الشراعية من خلال "سباق الشيخ زايد للمحامل الشراعية" الذي يشارك فيه أبرز النواخذة في الإمارات عبر تقسيم السباق للنوعيات التراثية للمحامل.

وتعبر هذه السباقات والرياضات قاسما رئيسيا في المهرجان يعبر عن فلسفته ودوره في إبراز هذه الرياضات وتقديمها للأجيال.

ونظرا لأهمية المهرجان ودوره المجتمعي تشارك فيه كافة المؤسسات والمجالس والوزارات الحكومية عبر أجنحة خاصة لكل منها تقدم من خلاله جانبا من نشاطها وعرضا للخدمات التي تقدمها للمواطنين كما لا يقتصر دور المهرجان على الفعاليات الترفيهية اليومية والمسابقات والجوائز وإنما له ابعاد أخرى تمثل جسرا للتنمية والتطوير عبر تنوع الأنشطة والفعاليات والمسابقات لتواكب بدورها ما يجري من تطوير وتنمية شاملة في المجتمع.

وسيشهد المهرجان إقامة "جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي" التي تأتي محققة لأهداف المهرجان، حيث تعمل الجائزة على تشجيع المزارعين وخلق مزيد من فرص العمل وتبادل الخبرات بما يسهم في الإرتقاء بالقطاع الزراعي وتعزيز هذا النشاط إضافة إلى دعم المؤسسات المحلية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في المجال الزراعي عبر عدد من الفعاليات الخاصة وسيتاح للزوار والمتخصصين أيضا مشاهدة هذا الإنتاج واقتناء الكثير من منتجاته وذلك تجسيدا لإهتمام الدولة بكل القطاعات والمجالات وترسيخ قيمة الزراعة وغيرها من المنتجات الإماراتية المميزة.

ووفرت اللجنة المنظمة للمهرجان كل وسائل الرائحة والمتعة للزوار بما يمكنهم من المشاهدة والمتابعة والاستمتاع بكل الفعاليات في جو أسري عائلي أمن تماما بداية من الوصول إلى ساحة مواقف السيارات الكبير بالمهرجان وحتى نهاية كل يوم، كما تم توفير برنامج لحافلات النقل العام من وإلى المهرجان بشكل ثابت عبر برنامج مواعيد مناسبة تخدم كافة مناطق العاصمة أبوظبي وتستمر حتى نهاية كل يوم، كما وفرت إدارة المهرجان مكاتب للاستعلامات منتشرة في عدد من النقاط بأرض المهرجان مع اللوحات الإرشادية التي تسهل الوصول إلى أي نقطة أو جناح يريدها الزائر مع الخرائط والكتيبات إضافة إلى توفير الخدمات الأخرى مثل الخدمات البنكية والصحية والإسعافات الأولية، إضافة إلى ساحة المطاعم العالمية والمطاعم الشعبية وغيرها من الخدمات الأساسية التي يحتاجها الزائر على مدى ساعات وجوده في المهرجان يوميا.

كما وفرت إدارة المهرجان لعشاق كرة القدم فرصة متابعة بطولات كرة القدم الكبرى التي تقام أثناء المهرجان حيث أعد المهرجان ساحات متسعة وشاشات عملاقة لعرض مباريات كأس الأمم الآسيوية ومباريات كأس الأمم الإفريقية بالمجان.

يذكر أن يوم الافتتاح غدا الجمعة سيشهد عددا من الفعاليات الخاصة والمفاجات والألعاب النارية والعروض التي ستقدم بشكل استثنائي من خلال مختلف أجنحة الدول والأجنحة والأقسام الأخرى التي تعلن انطلاق الفعاليات عبر كل أيام وليالي المهرجان الكبير.

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