هطول أمطار غزيرة ومتوسطة على الشارقة ورأس الخيمة

هطلت اليوم أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة أحياناً على مناطق متفرقة من الدولة خاصة شمالاً وشرقاً، وذلك لتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي قادم من البحر الأحمر مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يصاحبه تيار هوائي من الغرب وكتلة هوائية باردة أدت إلى تدفق السحب الركامية من الغرب باتجاه الدولة.



وشهدت إمارة الشارقة سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مليحة والمدام وخضيرة وأمطار غزيرة على شمال رأس الخيمة، كما سقطت أمطار خفيفة على شارع الإمارات في دبي.

وتتأثر الدولة خلال هذا شهر نوفمبر من كل عام

بامتداد المرتفع الجوي السيبيري تدريجيا نحو المنطقة، خاصة خلال النصف الثاني منه، مما يؤدي إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة، وتميل درجات الحرارة للبرودة أحيانا خاصة ليلا على المناطق الجبلية وعلى بعض المناطق الداخلية، كما تتأثر الدولة أيضا بامتداد المنخفضات الجوية السطحية الممتدة من البحر الأحمر ومن الشرق وفي حال صاحبها منخفضات جوية في طبقات الجو العليا من الشرق أو من الغرب تزداد كميات السحب وتتكون السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق، خاصة المناطق الشرقية من الدولة، وقد سجلت أعلى كمية أمطار خلال شهر نوفمبر بمقدار

211.4

ملم على دلما

في عام 2013.

وسجلت اليوم أعلى درجة حرارة على الدولة في جبل الظنة في أبوظبي بواقع 35.7 درجة مئوية عند الساعة 12:30 ظهرا، وسجلت أدني درجة حرارة في جبل جيس بواقع 13.9 درجة مئوية عند الساعة 6 صباحا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.



وبحسب المركز الوطني للأرصاد، يتعمق المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا يوم غد "الجمعة" حيث تزداد كميات السحب يتخللها السحب الركامية على مناطق متفرقة خاصة الشمالية والشرقية والساحلية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة وتقل السحب تدريجيا خلال مساء الجمعة.

ويوم "السبت" يكون الطقس غائما جزئيا مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً مع احتمال سقوط أمطار، وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً خاصة مع السحب، وتكون مثيرة للغبار والأتربة، والبحر خفيف إلى متوسط.





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