هند بنت مكتوم: نفتخر بإنجازات 25 عاماً في تحفيز إبداعات الطفولة وترسيخ القيم الحضارية لأجيال المستقبل



أكدت حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيسة جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة، أن دعم مسيرة الابتكار بإبراز قدرات الشباب والنشء وتحفيز الإبداع وتشجيع المواهب الخلّاقة يُعدّ من أهم أولويات دولة الإمارات، وهو ما توليه القيادة الرشيدة كل الاهتمام والعناية حرصاً على ترسيخ الإبداع قيمة أساسية في تشكيل ملامح المستقبل.

جاء ذلك بمناسبة "اليوبيل الفضي" لجائزة الشيخة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة، والمنبثقة من جمعية النهضة النسائية بدبي، ومرور 25 عاماً على تأسيسها.

وقالت سموها: "حرصت جائزة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة منذ انطلاقها، على اتباع النهج الذي تسيرعليه دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ودعم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حُكّام الإمارات، في رعاية الطفل وتوفير كافة المقومات اللازمة لتنشئته على نحو سليم ينمّي فيه قيم الإبداع وملكات الابتكار ليكون نواة لجيل جديد قادر على حمل راية التطوير ودفع مسيرة التنمية نحو المستقبل المأمول".

وأوضحت سمو الشيخة هند بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم أن الجائزة واصلت على مدار 25 عاماً العمل على تأصيل وترسيخ قيم الإبداع لدى الأطفال والشباب، وصقل مواهبهم وقدراتهم للارتقاء بالمبادرات والأفكار والرؤى اللازمة لتمكين الطفل من إطلاق طاقاته المبدعة، سواء على النطاق المحلي أوضمن المحيط العربي.

وأضافت سموها: "مع انطلاق الجائزة في العام 1998من جمعية النهضة النسائية بدبي، وحتى يومنا هذا، وهي تمضي بثبات لتعزيز ثقافة الولاء والانتماء وإرساء دعائم الثقافة الإبداعية لدى الأطفال، وتأصيل الاهتمام باللغة العربية في نفوس الأطفال، حيث كان حصاد الجائزة خلال ربع قرنٍ زاخراً بإصدار العديد من الكتب، كما تقف مبادرة "نحن للوطن الولاء والانتماء"، شاهداً على مساعي الجائزة لغرس حب الوطن والوفاء له والولاء للقيادة الرشيدة".

وأثنت سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم على جهود فريق عمل الجائزة، والمؤسسات العاملة في مجال رعاية الطفولة، والمنسقين والمتطوعين ضمن برامج الجائزة، وما حققوه من إنجازات طوال السنوات الماضية والتي كان لها أثرها في ترسيخ المكانة الرائدة للجائزة على المستويين المحلي والإقليمي.

وقالت سموها: "كل الشكر والتقدير لكل من أسهم في تمكين الجائزة من الاضطلاع برسالتها على الوجه الأكمل طوال الفترة الماضية، ونثمّن لهم جميعاً جهودهم وإخلاصهم في العمل كفريق واحد للوصول بالجائزة إلى المكانة المرموقة التي تتمتع بها اليوم، وهي تُعلي القيم السامية للطفولة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لفئة تشكل محور الحاضر وتطلعات المستقبل".

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