الدراسة عن بعد في المدارس الحكومية بالفجيرة غداً نظراً لظروف وتقلبات الطقس
التاريخ
11/16/2023 3:01:19 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
قرر فريق الطواريء والأزمات والكوارث المحلي بـالفجيرة تحويل وانتقال الدراسة عن بعد في المدارس الحكومية بالإمارة يوم الجمعة 2023 17 نوفمبر، حفاظاً على سلامة الهيئة الإدارية والتدريسية وأبنائنا الطلبة، وذلك نظراً لظروف وتقلبات الطقس في الدولة.
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