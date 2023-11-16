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الدراسة عن بعد في المدارس الحكومية بالفجيرة غداً نظراً لظروف وتقلبات الطقس

11/16/2023 3:01:19 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


قرر فريق الطواريء والأزمات والكوارث المحلي بـالفجيرة تحويل وانتقال الدراسة عن بعد في المدارس الحكومية بالإمارة يوم الجمعة 2023 17 نوفمبر، حفاظاً على سلامة الهيئة الإدارية والتدريسية وأبنائنا الطلبة، وذلك نظراً لظروف وتقلبات الطقس في الدولة.

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