«متحدون من أجل المناخ».. مبادرة تحول النفايات إلى تحف فنية



أعلنت منصة زي آرتس للفنون – الحاضنة العالمية لمواهب الفنون البصرية – عن إطلاق مبادرة «متحدون من أجل المناخ» المتضمنة لعدد من الأنشطة والمبادرات المختلفة التي تنسجم مع أهداف التنمية المستدامة (SDGs) المدرجة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030 للجمعية العامة للأمم المتحدة.



ويعمل فريق مبادرة «متحدون من أجل المناخ» المؤلف من عدد من الفنانين المحليين والعالميين من أجل خدمة المجتمع في تأسيس بيئة إبداعية مستدامة من خلال إنشاء مجسمات فنية باستخدام مواد قابلة لإعادة التدوير يتم عرضها في أرجاء الدولة خلال فترة انعقاد (COP28).



وقالت زهيرة موثي، رئيسة ومؤسسة منصة زي آرتس للفنون: «تهدف هذه المبادرة الوطنية إلى تسليط الضوء على الدور القيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة تحديات التغيّر المناخي وتعزيز التنمية المستدامة والاستثمار في الطاقة المتجددة، وذلك من خلال الأعمال الفنية التي تم تصميمها من نفايات قابلة لإعادة التدوير وتحويلها إلى مجسمات فنية ضخمة سيتم توزيعها على ميادين وشوارع مدن الإمارات لنشر مفهوم الاستدامة البيئية».



وأضافت: «لا يعمل هذا المشروع على تمكين الفنانين من إبراز مواهبهم فحسب، بل إنه يساهم في إنشاء نهج متوازن ومستدام قائم على التعاون، ويركز على إعادة تدوير النفايات للحد من تلوث البيئة لتعزيز وتفعيل المسؤولية البيئية والمجتمعية».

ويشارك في المبادرة فنانون محليون ودوليون سعياً إلى رفع الوعي بشأن القضايا المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة (SDGs) من خلال مبادرة الإبداع الفني المستدام، حيث بينت موثي في هذا الإطار، بأن للفن القدرة على تجاوز الحواجز وإحداث تأثير عميق في المجتمع من خلال ما يحمله من رسائل رمزية تثير فضول المشاهدين، وتدفعهم للتعرف على الممارسات البيئية المسؤولة في إطار أهداف التنمية المستدامة.