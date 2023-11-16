الکویت تشارك بقوة في مؤتمر كوب 28 ممثلة في الصندوق الکویتی للتنمیة وعدة جهات حکومیة

تستضیف الامارات العربیة المتحدة الدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف لاتفاقیة الأمم المتحدة الاطاریة حول تغیر المناخ هذا العام، خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 دیسمبر 2023 فی مدینة دبي، وسيشهد هذا الحدث العالمي مشارکة قوية للكويت ممثلة في الصندوق الکویتی للتنمیة وعدة جهات حکومیة.



ویعقد المؤتمر سنویاً لتقییم التقدم المحرز فی التعامل مع التغیر المناخي ووضع التزامات للحد من انبعاثات غازات الاختباس الحراري. ومناقشة أزمة الطاقة المتزایدة والترکیزات القیاسیة لغازات الاحتباس الحراري.

وفی إطار مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ الثامن والعشرين«COP 28»، یواصل الصندوق الکویتی للتنمیة دوره الفعال فی دعم الجهود البیئیة على المستوى العالمی، متماشیاً مع التزام دولة الکویت نحو تحقیق أهداف رؤية«کویت جدیدة 2035»، والتی ترتکز على الاستدامة البیئیة.



ویشارك الصندوق هذا العام بجناح دولة الکویت في دبي حیث سیقدم عدة محاضرات خلال المؤتمر لمناقشة التغیر المناخي وسبل الحد من التغیر منه مرکزاً على مشاریع الصندوق فی مجالات الطاقة المتجددة، المیاه، والزراعة المستدامة.

ویؤکد الصندوق الکویتی للتنمیة الاقتصادية العربیة على أهمیة مواصلة الجهود المشترکة للتصدي للتحدیات البیئیة الراهنة والمستقبلیة، مشیًرا إلى أهمیة «COP 28»کمنصة لتبادل الخبرات والمعرفة، وتعزیز الحلول المبتکرة لمواجهة التغیر المناخي وتحقیق

أهداف التنمیة المستدامة.