أكاديمية الإعلام الجديد توقع شراكة استراتيجية مع كور 42 لإنتاج محتوى مبتكر



أبرمت أكاديمية الإعلام الجديد، أول أكاديمية من نوعها في مجال الإعلام الرقمي في منطقة الشرق الأوسط، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «كور 42»، والتي تشكلت نتيجة اندماج كل من "جي42 كلاود" ومعهد "إنسبشن" وشركة إنجازات، بهدف تعزيز قدرات وإمكانات نموذج "جيس" Jais، النموذج اللغوي الكبير باللغة العربية الأكثر تطوراً في العالم، والمساهمة في تحسين قدرته على إنشاء محتوى إبداعي مبتكر باللغة العربية يتناسب خصيصاً مع المتطلبات الحالية لقطاعات الإعلام والتسويق والاتصالات المؤسسية.

وقع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين كل من حسين العتولي مدير أكاديمية الإعلام الجديد، وأندرو جاكسون، نائب الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للذكاء الاصطناعي في شركة «كور 42»، خلال فعاليات النسخة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام 2023 التي تنظمها مجموعة «أدنيك» بالشراكة مع وكالة أنباء الإمارات «وام» في أبوظبي.

وبموجب اتفاقية الشراكة التي تأتي في إطار حرص الطرفين على مواكبة التغيرات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من الفرص الكبيرة التي يخلقها هذا القطاع سريع التطور - ستزود أكاديمية الإعلام الجديد، أداة الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة "كور 42" جيس بنصوص اللغة العربية المستخدمة في منشورات ومقاطع الفيديو الخاصة بالأكاديمية والمنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف تعزيز المحتوى العربي الرقمي، والمساهمة في إنشاء نصوص عالية الجودة باللغة العربية معتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يساهم في تقديم حلول أسرع وأكثر إبداعاً وتميزاً في مجالات مختلفة، تساعد صناع المحتوى لا سيما الجدد منهم على إنشاء محتوى هادف ومتميز.

دور حيوي

وقال حسين العتولي مدير أكاديمية الإعلام الجديد: يلعب الذكاء الاصطناعي دوراً حيوياً في النهوض بالمجتمعات التي تسعى إلى استثمار معطياته والاستفادة من الإمكانات التي يوفرها في تشكيل المستقبل، لافتاً إلى أن الأكاديمية ستعمل على تقديم نصوص عربية أكثر إبداعاً وتميزاً في مجالات مختلفة للنموذج اللغوي المتطور «جيس» الذي يعتبر أداة مبتكرة يمكنها إنشاء نصوص عالية الجودة باللغة العربية.

وأشار إلى أن الشراكة الاستراتيجية مع "كور 42" ستقدم الفرصة لصناع المحتوى والمبدعين للتفاعل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي من أجل استلهام محتوى إبداعي مبتكر وتحويل أفكارهم إلى واقع، وتشجيعهم على تعلم كل ما هو جديد وتعزيز إنتاجيتهم باللغة العربية، وهو ما يرسخ الدور المحوري لدولة الإمارات في تعزيز مكانة اللغة العربية في العالم الرقمي؛ باعتبارها لغةً تعبر عن هويتنا، وثقافتنا وقيمنا، وأصالتنا، وجذورنا.

وأضاف العتولي: يجسد هذا التعاون التزام الأكاديمية بالاستثمار في أدوات الذكاء الاصطناعي بهدف إحداث تحولات إيجابية وثورية في حلولنا الإعلامية والإبداعية التي تساعد على ابتكار محتوى يعزز انتشار اللغة العربية وقوتها التأثيرية في العالم الرقمي.

منظومة رائدة

من جانبه قال أندرو جاكسون، نائب الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للذكاء الاصطناعي في شركة «كور 42»: تأتي شراكتنا الاستراتيجية مع أكاديمية الإعلام الجديد في التوقيت الأمثل، الذي نواصل فيه تبوء مركز الصدارة في مجال بحوث وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي باللغة العربية، وذلك بعد أن أطلقنا مؤخراً النموذج الأكثر تطوراً من "جيس"، والذي حمل اسم "جيس 30 بي".

وأشار إلى أن الشركة تسعى إلى تعزيز التعاون مع المبدعين والأكاديميين والمطورين من خلال نموذج "جيس" وذلك بهدف تسريع نمو وتحسين تجربة المستخدم، والتي باتت مؤخراً تشمل ميزة الانتباه للتحيزات الخطية "ALiBi" التي تمكّن النموذج من استقراء تسلسل طويل لتوفير محتوى أفضل وأدق وأكثر ابتكاراً.

وأضاف المدير التنفيذي للذكاء الاصطناعي في «كور 42»: لا بد أن نضع نصب أعيننا أن تطوير نموذج "جيس" يعني إتاحة الفرصة لأكثر من 400 مليون متحدث باللغة العربية في أنحاء المنطقة، للاستفادة من إمكانات نموذج متطور للذكاء الاصطناعي تشكل اللغة العربية محوره الأساسي.





مهارات متطورة

وتشارك أكاديمية الإعلام الجديد في الدورة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام الذي ينطلق في الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر الجاري بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، بعد نجاح مشاركتها في النسخة الأولى من الحدث، حيث يمكن لزوار منصة الأكاديمية المشاركة في الحوارات وورش العمل التي تقدمها بهدف الإضاءة على أبرز تحديات المشهد الإعلامي وأحدث توجهاته عربياً وعالمياً.

مهام متعددة

ويعتبر النموذج اللغوي الكبير للذكاء الاصطناعي التوليدي باللغة العربية «جيس» الذي أطلق في أغسطس، ثمرة تعاون بين جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي (MBZUAI) - أول جامعة للدراسات العليا المتخصصة ببحوث الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم - وشركة «سيريبراس سيستمز».

ويذكر أن «جيس»، النموذج مفتوح المصدر للذكاء الاصطناعي التوليدي باللغة العربية، أطلق مؤخراً نسخة النموذج "جيس 30 بي"، والذي يستند إلى 30 مليار مؤشر، وتم تدريبه على مجموعات بيانات أكبر وتضم 126 مليار رمز باللغة العربية و251 مليار رمز باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى 50 مليار رمز مشفر تتيح أداءً أعلى مقارنة بالنسخة السابقة. ويستطيع هذا النموذج تقديم إجابات أطول وأكثر تفصيلاً بنسبة 160% باللغة العربية، وبنسبة 233% باللغة الإنجليزية مقارنة بالإصدار السابق. ويتيح هذا النموذج، الذي تم تطويره في أبوظبي، لأكثر من 400 مليون متحدث باللغة العربية فرصة مهمة لاستكشاف القدرات الكامنة للذكاء الاصطناعي التوليدي وتوظيفها بمهام متعددة في المجالات العلمية والأكاديمية وتنمية الأعمال.









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