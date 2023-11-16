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ثنائية الشهري تقود السعودية للفوز برباعية على باكستان في مستهل مشوار تصفيات كأس العالم

11/16/2023 3:01:19 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

سجل صالح الشهري ثنائية من بينها هدف من ركلة جزاء ليقود السعودية لبداية مظفرة لمشوارها في التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 بالفوز 4-صفر على ضيفتها باكستان اليوم الخميس.

وضع الشهري منتخب بلاده في المقدمة مبكرا بتسديدة رائعة بالقدم اليسرى بعد مرور ست دقائق من المباراة التي أقيمت على ملعب نادي الفتح بالاحساء.

وأضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 48.

وسجل عبد الرحمن غريب الهدف الثالث بتسديدة مباشرة رائعة من داخل المنطقة في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وأكمل عبد الله هادي رباعية فريقه بتسديدة أخرى من داخل المنطقة قبل النهاية.

وسيحل المنتخب السعودي ضيفا على منتخب الأردن في 21 من الشهر الحالي على استاد عمان الدولي ضمن المجموعة السابعة التي تضم طاجيكستان أيضا.

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