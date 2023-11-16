إدانة كندي صدم عائلة مسلمة بشاحنة في 2021

أدين الكندي نتانيال فيلتمان، اليوم، بتهمة القتل، بعدما صدم عمداً بشاحنة صغيرة عائلة مسلمة في يونيو 2021 قرب تورنتو.

وبعد محاكمة استمرت عشرة أسابيع، أدين الرجل، البالغ 22 عاماً، ويقدَّم على أنه من أتباع تيار تفوُّق البيض، بتهم ارتكاب أربع جرائم قتل، في إطار هذه المحاكمة غير مسبوقة بشأن إحدى أكثر الهجمات حصداً للأرواح تستهدف مسلمين في كندا.

واتُّهم الرجل بتعمد صدم خمسة أفراد من عائلة أفضل في مدينة لندن في ولاية أونتاريو، ما أدى إلى مقتل الأب والأم والابنة البالغة 15 عاماً والجدة.

ولم ينجُ من الحادث سوى الابن البالغ تسعة أعوام، وقد أصيب بجروح بالغة.

وقد دفع المتهم ببراءته في بداية المحاكمة في سبتمبر، ونفى محاميه أن يكون موكله قام بفعلته عن سابق تصور وإصرار، مشدداً على أن المتهم يعاني اضطرابات عقلية، وقد استهلك مخدرات تدفع إلى الهلوسة.

وأوضح المدعي العام، خلال مرافعاته، أن فيلتمان أراد قتل مسلمين لنشر الخوف في صفوف الجالية في كندا.

وأشار إلى أن فيلتمان صاغ «مانيفستو إرهابي» عثر عليه في حاسوبه يدافع فيه عن القومية البيضاء ويصف فيه كرهه للمسلمين.

وقال المدعي العام فرايزر بال، في ختام هذه المحاكمة: «كان لنتانيال فيلتمان رسالة للمسلمين، هذه الرسالة قوية وعنيفة ومرعبة ومفادها: (غادروا هذا البلد، وإلا قد يأتي دوركم أنتم وأقاربكم)».

وهذه الحادثة من أكثر الهجمات حصداً للأرواح التي تستهدف مسلمين في كندا بعد إطلاق النار في مسجد كيبيك الذي أسفر عن مقتل ستة أشخاص عام 2017. ولم توجَّه إلى منفّذ هذا الهجوم، وهو من دعاة تفوق العرق الأبيض، تهمة ارتكاب عمل إرهابي.