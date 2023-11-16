الأمم المتحدة: سكان غزة يواجهون احتمالاً مباشراً للموت جوعاً

حذر برنامج الأغذية العالمي، اليوم، من أن السكان في قطاع غزة يواجهون احتمالاً مباشراً للموت جوعاً، حيث أصبحت إمدادات الغذاء والمياه معدومة عملياً.

وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين، في بيان: «مع اقتراب فصل الشتاء، والملاجئ غير الآمنة والمكتظة، ونقص المياه النظيفة، يواجه المدنيون احتمالاً مباشراً للموت جوعاً».

وتسبب شح الوقود في قطاع غزة في انقطاع كل شبكات الهواتف والإنترنت، حسبما قالت شركة الاتصالات الفلسطينية الرئيسية، اليوم، ما عزل القطاع المحاصر عن العالم الخارجي.

وفي مؤشر على توسع محتمل للاجتياح البري الذي تشنُّه إسرائيل على القطاع، قال فلسطينيون في أنحاء من جنوب غزة إنهم تلقَّوا إشعارات بالإخلاء اليوم.

ويتكدس معظم سكان القطاع، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، في الجنوب، منهم مئات الآلاف الذين انصاعوا لأوامر إسرائيل بإخلاء الشمال.

ويقول السكان إن الخبز شحيح ورفوف متاجر البقالة خاوية، وانقطعت الكهرباء المركزية ومياه الشرب منذ أسابيع.





اقرأ ايضاً:

حماس تتبنى هجوماً مسلحاً قرب القدس أودى بجندي إسرائيلي





تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز