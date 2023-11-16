الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على جثة رهينة قرب مستشفى الشفاء

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، أنه عثر قرب مستشفى الشفاء في مدينة غزة، على جثة رهينة إسرائيلية خطفتها حركة حماس خلال هجوم السابع من أكتوبر.

وأوضح بيان للجيش أن جثة هذه المرأة، التي خُطفت من كيبوتس بئيري، «أخرجتها قوات الجيش الإسرائيلي من مبنى محاذٍ لمستشفى الشفاء في قطاع غزة، ونُقلت إلى الأراضي الإسرائيلية».

وقال الجيش إن الضحية هي يهوديت فايس، مضيفاً: «في المبنى الذي كانت توجد فيه يهوديت، تم العثور أيضاً على معدات عسكرية، من بينها بنادق كلاشنيكوف وقاذفات صواريخ».

وهذه هي المرة الأولى التي يعثر فيها الجيش الإسرائيلي على إحدى الرهائن المختطفين في 7 أكتوبر منذ بدء اجتياحه شمالي قطاع غزة.

وخُطف نحو 240 شخصاً في ذلك اليوم من الأراضي الإسرائيلية خلال هجوم حماس الذي خلَّف 1200 قتيل، وفق سلطات الدولة العبرية.

ورداً على الهجوم، أعلنت إسرائيل الحرب للقضاء على حماس، وتقصف مذَّاك بلا هوادة قطاع غزة.

وقُتل في القصف الإسرائيلي على غزة ما لا يقل عن 11500 فلسطيني، من بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، وفق حماس.





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