حماس تتبنى هجوماً مسلحاً قرب القدس أودى بجندي إسرائيلي

تبنَّت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم، هجوماً على حاجز عسكري إسرائيلي يفصل القدس عن جنوب الضفة الغربية المحتلة، أدى إلى مقتل جندي إسرائيلي وإصابة ثلاثة آخرين.

وقالت الكتائب، في بيان عبر «تلغرام»: «كتائب القسام الضفة الغربية تعلن مسؤوليتها» عن العملية، مؤكدةً أنها جاءت «انتقاماً لدماء الشهداء في غزة».

وأعلن الجيش الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم، أن جندياً، يبلغ 20 عاماً، توفي متأثراً بجروحه إثر الهجوم بالأسلحة النارية. وأصيب ثلاثة آخرون من عناصر الأمن، وكان متحدث باسم الشرطة قد أشار، في وقت سابق، إلى أن «المهاجمين الثلاثة قُتلوا».

وقال قائد الشرطة، كوبي شبتاي، للصحافيين، إن المهاجمين كانوا يحملون مسدسات وذخيرة وفؤوساً تمهيداً لتنفيذ «هجوم كبير».

وصرّح شبتاي للصحافيين: «بالنظر إلى كمية الذخيرة والمسدسات والفؤوس التي عُثر عليها في السيارة، يبدو أن المهاجمين كانوا يخططون لهجوم كبير أو مذبحة كبيرة في إسرائيل».

ووقع الهجوم عند حاجز عسكري إسرائيلي يعرف بحاجز «النفق»، يربط الضفة الغربية المحتلة والقدس، وذلك في اليوم الحادي والأربعين من الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وتشهد الضفة الغربية ارتفاعاً مطرداً للعنف منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر المنصرم.

وقُتل في الأراضي المحتلة، خلال هذه الفترة، أكثر من 190 فلسطينياً بنيران جنود أو مستوطنين إسرائيليين، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية.

وتشنّ إسرائيل قصفاً مدمّراً على غزة، وباشرت قواتها منذ 27 نوفمبر عملية برية في شمال القطاع، رداً على هجوم حماس.

وقُتل ما لا يقلّ عن 1200 شخص في إسرائيل سقطوا بغالبيتهم في اليوم الأول من هجوم حماس غير المسبوق منذ قيام الدولة العبرية عام 1948. كذلك تعرّض 239 شخصاً من إسرائيليين وأجانب للخطف، وتمّ نقلهم إلى داخل قطاع غزة.

ومن الجانب الفلسطيني، قُتل أكثر من 11500 شخص، بينهم أكثر من 4710 أطفال، بحسب آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس أمس.

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