غرفة دبي العالمية تعزز حضورها العالمي في آسيا بافتتاح مكتب تمثيلي في العاصمة اليابانية طوكيو

أعلنت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، تعزيز حضورها في آسيا بافتتاح مكتب تمثيلي خارجي جديد لها في العاصمة اليابانية طوكيو، حيث سيسهم هذا المكتب في تعزيز العلاقات الاقتصادية الوثيقة مع اليابان، وتسهيل نمو علاقات الأعمال والتجارة والاستثمار بين مجتمعي الأعمال في دبي واليابان.

وتم افتتاح المكتب رسمياً مساء أمس خلال حفل خاص في طوكيو بمشاركة إيشي تاكو، نائب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة البرلماني لليابان؛ وشهاب الفهيم، سفير دولة الإمارات لدى اليابان؛ وسالم الشامسي، نائب رئيس الأسواق العالمية في غرف دبي؛ إلى جانب مجموعة من ممثلي مجتمع الأعمال الياباني.

ويعد مكتب طوكيو المكتب التمثيلي الـ27 للغرفة على مستوى العالم، وتم إطلاقه في إطار مبادرة «دبي جلوبال» الرامية إلى استقطاب شركات واستثمارات ومواهب جديدة إلى الإمارة، وتمكين شركات دبي من توسيع نطاق أعمالها في الأسواق الدولية ذات الأهمية الاستراتيجية. وتهدف هذه المبادرة، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي إلى إنشاء شبكة قوية تضم 50 مكتباً تمثيلياً حول العالم بحلول عام 2030.

وقال محمد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «يشكّل افتتاح مكتبٍ تمثيلي لنا في اليابان خطوة مهمة في تنفيذ استراتيجية التوسع لغرفة دبي العالمية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة. ويأتي ذلك استكمالاً لما حققناه من خلال مكاتبنا التمثيلية الخارجية على امتداد القارات الخمس، حيث يوفر المكتب الجديد منصة مهمة لبناء شراكات عابرة للحدود مع أحد أكثر الاقتصادات تطوراً في العالم».

وسيعمل مكتب طوكيو على تعزيز وتنويع العلاقات الاقتصادية بين دبي واليابان، واستكشاف الفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولوية. كما سيعمل مكتب غرفة دبي العالمية على توفير الدعم الميداني اللازم للشركات اليابانية المهتمة بممارسة الأعمال في دبي، وبناء علاقات راسخة مع أبرز أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص.



وسيحرص المكتب كذلك على التعريف بالمزايا التنافسية للإمارة ومشاركة المعلومات الاستثمارية بغية مساعدة الشركات اليابانية التي تطمح بدخول سوق دبي والتوسع منها دولياً، إضافة إلى توفير فرص التواصل بين أصحاب المصلحة الموثوقين مع تقديم الشركاء المحتملين للشركات العاملة في كلا البلدين.

وبلغ عدد الشركات اليابانية الجديدة التي انضمت لعضوية غرفة تجارة دبي 74 شركة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023 بزيادة نسبتها 222% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2022، مما يعكس تنامي العلاقات بين مجتمعي الأعمال في دبي واليابان. وبلغت قيمة تجارة دبي غير النفطية مع اليابان 38.8 مليار درهم (10.5 مليارات دولار) خلال العام 2022، مما يجعل من اليابان سابع أكبر شريك تجاري لدبي حول العالم.

وأسهم الموقع الاستراتيجي لدبي ومرافقها اللوجستية العالمية في ترسيخ مكانتها كمركز تجاري مفضل للشركات اليابانية التي تطمح إلى التوسع عالمياً. إذ تقدم الإمارة وصولاً سلساً إلى أكثر من 2.2 مليار مستهلك، وتعد بمثابة بوابة للشركات في اليابان ومنطقة شرق آسيا التي تتطلع إلى توسيع نطاق أعمالها وترسيخ حضورها دولياً.