النسخة الثالثة لـ «إنفستوبيا» في أبوظبي فبراير 2024

أعلن معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، رئيس إنفستوبيا للاستثمار، تفاصيل إطلاق النسخة الثالثة من قمة «إنفستوبيا»، والتي ستعقد في أبوظبي، خلال الفترة من 28 حتى 29 فبراير عام 2024، تحت عنوان «الحدود الاقتصادية الناشئة: الاستثمار في قطاعات سريعة النمو في الاقتصاد الجديد».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي تم تنظيمه بحضور شركاء إنفستوبيا، وأكثر من 75 مسؤولاً ومديراً تنفيذياً ومستثمراً بالقطاعين الحكومي والخاص على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي. وشهد المؤتمر توقيع 8 مذكرات تفاهم بين «إنفستوبيا»، وأبرز شركائها للنسخة الثالثة، وفي مقدمهم الهيئة العامة للطيران المدني، والمنتدى العالمي البارز لريادة الأعمال والاستثمار «سولت»، وEFG Consulting، وبنك ستاندرد تشارترد، واتحاد الصناعات الهندية، وسيتي بنك، وذلك بهدف التعاون في التنظيم.

وقال عبد الله بن طوق: «مثلت قمة «إنفستوبيا» أحد أهم مشاريع دولة الإمارات للتحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد، وتحفيز الاستثمار في قطاعات اقتصاد المستقبل، حيث نجحت القمة في تقديم نموذج فريد ومبتكر للفعاليات الاستثمارية العالمية، وبناء الشراكات مع المؤسسات والشركات العالمية، وستواصل «إنفستوبيا»، من خلال حواراتها وفعاليتها العالمية المتميزة القادمة، دورها الحيوي كلاعب مؤثر على الساحة الاستثمارية الإقليمية والدولية، وتوليد الفرص في القطاعات الاقتصادية الجديدة، وتعزيز الربط بين مجتمعات الأعمال العالمية ودولة الإمارات، باعتبارها أحد المراكز الاستثمارية والتجارية الأسرع نمواً للعديد من الأسواق في العالم».

وخلال استعراض بن طوق النسخة الجديدة لـ «إنفستوبيا 2024»، أوضح أنها تركز على 3 محاور رئيسة، وهي «حوارات إنفستوبيا العالمية»، و«مجتمعات إنفستوبيا الاستثمارية»، و«إنفستوبيا ماركت بليس»، حيث يتضمن المحور الأول تنظيم الجلسات الحوارية والفعاليات، بمشاركة قادة الأعمال والمستثمرين والمبتكرين من جميع أنحاء العالم، للنقاش والتباحث حول الموضوعات الرئيسة التي تشكل النظام البيئي العالمي للاستثمار، ومنها استراتيجيات صفقات رأس المال المخاطر، وتوفير فرص العمل، وممكنات النمو لاقتصاد منخفض الكربون، والجيل الجديد للاستثمار، وكذلك فرص التوسع في القطاعات الاقتصادية الجديدة، لا سيما التقنيات المتقدمة لقطاع الطيران، والطاقة المتجددة، والاقتصاد الدائري، والتقنيات الحديثة المستخدمة في سلاسل الإمداد والتوريد.

وتابع: يسهم المحور الثاني في تعزيز التواصل المستمر بين المستثمرين وأصحاب القرار في الحكومات والقطاع الخاص على مستوى العالم، وفي قطاعات اقتصادية محددة، في حين يركز المحور الثالث على تعزيز الاستفادة من منصة «إنفستوبيا ماركت بليس»، التي تربط رؤوس الأموال والصناديق الاستثمارية في مختلف أنحاء العالم، وتوفر أكبر قاعدة بيانات لفرص الاستثمار.

منجزات ونتائج

واستعرض بن طوق خلال المؤتمر الصحافي، أبرز المنجزات والنتائج التي حققتها «إنفستوبيا»، وذلك منذ انطلاقها في عام 2021، ومنها إقامة 8 جولات من الحوارات والنقاشات العالمية في أسواق استراتيجية بارزة، شملت نيويورك وجنيف ونيودلهي ومومباي والقاهرة والرباط وهافانا وميلانو، وتوقيع 10 شراكات مع مؤسسات وشركات عالمية، كما نجحت إنفستوبيا في زيادة عدد المشاركين في فعالياتها من 800 شخص من الشخصيات المحلية والعالمية البارزة من مستثمرين ومسؤولين حكوميين وصانعي القرار ورواد الأعمال في عام 2022، إلى 800 شخص في عام 2023، والوصول إلى أكثر من 350 مديراً تنفيذياً ومسؤولاً في 2023، مقارنةً بـ 200 مدير تنفيذي في 2022، وزيادة عدد الدول المشاركة من 45 دولة في 2022، إلى 58 دولة في عام 2023، و150 متحدثاً، وهو ما يعكس التنامي المستمر لإنفستوبيا في الربط بين دولة الإمارات ومجتمعات الأعمال على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

كما سلط المؤتمر الضوء على الحوارات العالمية التي ستنظمها «إنفستوبيا»، بالتعاون مع شركائها على مدار السنة، ومن أبرزها «إنفستوبيا الإمارات-الهند» في دبي، وإقامة فعالية «إنفستوبيا لندن» في مدينة لندن، وكذلك تنظيم فعالية «إنفستوبيا أوروبا»، والتي ستقام في عاصمة التجارة الإيطالية ميلانو.