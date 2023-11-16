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«دي سي أفييشن» تحوز شهادة مشغل جوي من سان مارينو

11/16/2023 3:00:28 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت مجموعة «دي سي أفييشن» الرائدة في مجال توفير خدمات طيران رجال الأعمال، عن حصول الشركة التابعة لها، «دي سي أفييشن سان مارينو» على شهادة المشغل الجوي من هيئة الطيران المدني في جمهورية سان مارينو.
يمثل هذا الأمر إنجازاً مهماً آخر في تاريخ المجموعة، لا سيما وأنها تحتفل الآن بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتأسيسها.
وتتيح شهادة المشغل الجوي هذه لشركة «دي سي أفييشن سان مارينو» تشغيل وإدارة طائرات رجال الأعمال التابعة لأطراف أخرى بشكل تجاري، بما في ذلك استئجار الطائرات بموجب تسجيل T7 في سان مارينو. وستكون أول طائرة يتم تشغيلها بموجب شهادة المشغل الجوي الجديدة طائرة من طراز بومباردييه جلوبال 7500.

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