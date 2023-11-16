تعاون بين «جال أمرُك» و«آرتشر» في خدمة التاكسي الجوي الكهربائي

أعلنت شركة «جال أمرُك» المتخصصة في مجال تقديم خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة العسكرية، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «آرتشر» للطيران والرائدة في مجال طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية.

وتؤكد مذكرة التفاهم على بذل جهود مشتركة لإطلاق خدمة التاكسي الجوي الكهربائي باستخدام طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية «آرتشر ميدنايت»، المعروضة في معرض دبي للطيران والمنطقة على نطاق أوسع، على أن يتم البدء بها في عام 2026.

يأتي ذلك في أعقاب الإعلان الأخير عن نية «جال أمرُك» و«آرتشر» الدخول في شراكة خلال حدث إطلاق مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة في أكتوبر 2023، ما يؤكد أهمية التعاون وتأثيره المحتمل.

وتهدف «آرتشر» إلى إحداث تحول في مجال النقل الجوي المدني، واستبدال الرحلات التي تستغرق من 60 إلى 90 دقيقة بالسيارة برحلات طيران كهربائية تستغرق مدة تتراوح من 10 إلى 20 دقيقة، وهي رحلات آمنة ومستدامة ومنخفضة الضوضاء وتنافسية من حيث التكلفة مع النقل البري. وتعد «آرتشر ميدنايت» طائرة مخصصة لأربعة ركاب مصممة للقيام برحلات سريعة متتالية مع أقل وقت للشحن بين الرحلات. وتتعاون «جال أمرُك» مع شركة الطيران التي يقع مقرها في كاليفورنيا، الولايات المتحدة، لتطوير خدمات الدعم لعمليات طائرات «ميدنايت»، والمساعدة في تحديد الفرص الرئيسية وتطويرها.

حضر التوقيع عدد من كبار المسؤولين في الشركتين، حيث حضر عن شركة «جال أمرُك» محمود الحاي الهاملي، الرئيس التنفيذي، الذي انضم إليه فريدريك دوبونت، الرئيس التجاري، وديفيد كوترا، المدير الأول لتطوير الأعمال، وعن الشركة المزودة لطائرات الهبوط والإقلاع، وقع الاتفاقية آدم جولدستين، المؤسس والرئيس التنفيذي في «آرتشر»، الذي حضر برفقة نيخيل جويل الرئيس التجاري لشركة «آرتشر».

وقال محمود الحاي الهاملي إن السمعة الموثوقة التي تتمتع بها «جال أمرُك» وخبرتها في تقديم الخدمات ذات المستوى العالمي في الصيانة والإصلاح والعَمرة لمجموعة واسعة من عملاء الطيران العسكري والمدني في المنطقة تؤكد قدرتها على تمكين «آرتشر» من تأسيس أعمالها في مجال الطائرات الكهربائية والطائرات العمودية في الإمارات. ومن خلال هذه الشراكة، ستوفر «جال أمرُك» خدمات الطيران الرائدة عند الضرورة لدفع مساعي شركة «آرتشر» الرائدة في النقل الجوي المدني.

من جهته، قال آدم جولدستين، الرئيس التنفيذي لشركة «آرتشر»: نحن نتطلع إلى جلب التنقل الجوي المدني إلى الإمارات، وهو أول سوق دولي معلن لنا خارج الولايات المتحدة. وستساعدنا شراكتنا مع «جال أمرُك» على تحقيق رؤيتنا المتمثلة في وصول النقل الجوي التجاري الكهربائي إلى أبوظبي ودبي في السنوات المقبلة.